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Проводится вакцинация против гриппа
09.10.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Как сообщили в республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в 2018 году планируется привить около 40% населения (75% среди групп риска), в том числе за счет местных бюджетов и личных средств граждан — 19%, собственных средств предприятий и организаций — 8%, республиканского бюджета — 13%.
В текущем сезоне ожидается средний уровень активности вирусов гриппа. В возрастной структуре заболеваемости будут превалировать дети до 14 лет.
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> Как сообщили в республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в 2018 году планируется привить около 40% населения (75% среди групп риска),...
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