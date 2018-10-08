Проводится вакцинация против гриппа

Как сообщили в республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в 2018 году планируется привить около 40% населения (75% среди групп риска), в том числе за счет местных бюджетов и личных средств граждан — 19%, собственных средств предприятий и организаций — 8%, республиканского бюджета — 13%.

В текущем сезоне ожидается средний уровень активности вирусов гриппа. В возрастной структуре заболеваемости будут превалировать дети до 14 лет.

Прививка показана детям в возрасте от 6 месяцев до 3 лет; детям и взрослым с хроническими заболеваниями; лицам с иммуносупрессией; людям старше 65 лет; беременным; медицинским работникам; детям и взрослым, находящимся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания; работникам обслуживания, учреждений образования, торговли и транспортных организаций.

Эффект от вакцинации очевиден: в период с ноября 2017 года по март 2018-го предупреждено более 135 тыс. случаев гриппа, в т.ч. более 16 тыс. случаев осложненных форм. Предотвращенный экономический ущерб — $77 млн в эквиваленте, на каждый вложенный в вакцинацию доллар был получен эффект в $15,8 в эквиваленте. Заболеваемость привитых лиц была в 10,2 раза ниже заболеваемости не привитых.

В нашем районе бесплатную вакцинацию против гриппа проводит Верхнедвинская ЦРБ. Желающие могут обратиться к участковому терапевту и сделать прививку в рабочие дни поликлиники с 8 до 16 часов. Массовая вакцинация продлится до 1 декабря.