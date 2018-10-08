Гомельскими таможенниками обнаружен подлинник картины Саврасова

Сотрудниками Гомельской таможни в республиканском пункте таможенного оформления «Терюха» обнаружены две старинные картины.





В ходе проведения таможенного осмотра поезда сообщением «Киев – Санкт-Петербург» за холодильником в служебном купе проводника таможенники обнаружили пакет с написанными маслом картинами в бумажной и полиэтиленовой упаковке. Надпись на одной из картин свидетельствовала о том, что она может быть подлинником произведения Саврасова.

Согласно заключению эксперта Таможенной лаборатории установлено, что одна из живописных работ с изображением панорамного пейзажа с видом на берег реки принадлежит кисти выдающегося русского пейзажиста XIX века Алексея Саврасова. Ее рыночная стоимость составляет около 40 тыс. долларов. Автор второй картины, написанной в 1924 году, – русский художник Виктор Зарубин. Оба произведения искусства относятся к категории культурных ценностей.

По данному факту Гомельской таможней проводятся проверочные мероприятия.