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МВФ улучшил прогноз по росту экономики Беларуси в 2018 году
09.10.2018 12:13 — Разное | Ежедневник
фото: gp.by
Однако в 2019 году, по предварительным прогнозам фонда, рост ВВП замедлится.
В новом обзоре "Перспективы развития мировой экономики" эксперты фонда прогнозируют рост ВВП Беларуси в 2018 году на уровне 4%, сообщает
В 2019 году рост, как указывают аналитики, составит 3,1%.
Инфляция в нынешнем и будущем году, как ожидает МВФ, составит в Беларуси 5,5%.
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Однако в 2019 году, по предварительным прогнозам фонда, рост ВВП замедлится.
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