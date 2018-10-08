МВФ улучшил прогноз по росту экономики Беларуси в 2018 году

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Однако в 2019 году, по предварительным прогнозам фонда, рост ВВП замедлится.

В новом обзоре "Перспективы развития мировой экономики" эксперты фонда прогнозируют рост ВВП Беларуси в 2018 году на уровне 4%, сообщает БЕЛТА . Аналитики фонда улучшили свой прежний прогноз, где фигурировала цифра 2,8%.

В 2019 году рост, как указывают аналитики, составит 3,1%.

Инфляция в нынешнем и будущем году, как ожидает МВФ, составит в Беларуси 5,5%.