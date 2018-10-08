В Мозыре убит мужчина, субботнее застолье завершились поножовщиной

В одной из квартир Мозыря собралась компания из четырех человек: хозяин квартиры, 2 приятеля и женщина.Изначально застолье проходило весело, 2 раза бегали в магазин "за добавкой".В один из моментов, когда хозяин квартиры был на улице, а женщина вышла на кухню между гостями произошла ссора, в результате которой 52-летний гость нанес всего один удар ножом другому гостю. В этот момент вернулся хозяин квартир, и не разбираясь кто прав, а кто виноват выставил обоих за двери.Скорую вызвала соседка, которая на лестничной площадке увидела окровавленного человека, а рядом с ним спящего мужчину. Удар ножом в левую область грудной клетки, оказался смертельным для 41-летнего мозырянина.По подозрению в убийстве рабочий одного из городских предприятий задержан на месте происшествия.

Мозырским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси. Санкции статьи предусматривают наказание от шести до пятнадцати лет лишения свободы.