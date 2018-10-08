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Клубы Кокорина и Мамаева хотят разорвать с ними контракты
Футбольный клуб «Краснодар» выступил с
«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео, — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий.
Первое, что мы можем сделать, — это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок).
В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться», — говорится в заявлении клуба.
А, как стало известно
Действующий контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом 2019 года. В нем предусмотрена возможность досрочного расторжения клубом в случае грубых нарушений со стороны футболиста.
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Футбольный клуб "Краснодар" выступил с заявлением по поводу скандала с участием игрока клуба Павла Мамаева. Напомним, что футболист на пару с Александром Кокориным...
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