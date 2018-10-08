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БАТЭ, если пройдет "Городею", в четвертьфинале Кубка Беларуси сыграет с "Ислочью". Итоги жеребьевки

09.10.2018 12:22 — Разное | Tut.by  
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В Доме футбола прошла жеребьевка четвертьфинала Кубка Беларуси — 2018/2019. Стали известны все пары.


Фото: АБФФ

БАТЭ, если 17 ноября обыграет в 1/8 финала «Городею», в следующей стадии встретится с «Ислочью».

Минское «Динамо» сыграет против «Слуцка», «Шахтер» померяется силами с «Белшиной», а «Витебск» с «Локомотивом» из Гомеля.

Матчи пройдут в середине марта 2019 года.

Напомним, что брестское «Динамо», которое два последних года становилось обладателем Кубка Беларуси, в этом розыгрыше в серии послематчевых пенальти уступило «Шахтеру». Свои одиннадцатиметровые удары не реализовали Павел Савицкий и Сергей Кривец.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Доме футбола прошла жеребьевка четвертьфинала Кубка Беларуси 2018/2019.
 
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