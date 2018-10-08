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БАТЭ, если пройдет "Городею", в четвертьфинале Кубка Беларуси сыграет с "Ислочью". Итоги жеребьевки
В Доме футбола прошла жеребьевка четвертьфинала Кубка Беларуси — 2018/2019. Стали известны все пары.
БАТЭ, если 17 ноября обыграет в 1/8 финала «Городею», в следующей стадии встретится с «Ислочью».
Минское «Динамо» сыграет против «Слуцка», «Шахтер» померяется силами с «Белшиной», а «Витебск» с «Локомотивом» из Гомеля.
Матчи пройдут в середине марта 2019 года.
Напомним, что брестское «Динамо», которое два последних года становилось
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В Доме футбола прошла жеребьевка четвертьфинала Кубка Беларуси 2018/2019.
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