В Доме футбола прошла жеребьевка четвертьфинала Кубка Беларуси — 2018/2019. Стали известны все пары.



Фото: АБФФ

БАТЭ, если 17 ноября обыграет в 1/8 финала «Городею», в следующей стадии встретится с «Ислочью».

Минское «Динамо» сыграет против «Слуцка», «Шахтер» померяется силами с «Белшиной», а «Витебск» с «Локомотивом» из Гомеля.

Матчи пройдут в середине марта 2019 года.

Напомним, что брестское «Динамо», которое два последних года становилось обладателем Кубка Беларуси , в этом розыгрыше в серии послематчевых пенальти уступило «Шахтеру». Свои одиннадцатиметровые удары не реализовали Павел Савицкий и Сергей Кривец.