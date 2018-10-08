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База данных многодетных семей будет создана в Беларуси

09.10.2018 12:35 — Разное | БДГ  
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О создании республиканской межведомственной базы данных сообщил замминистра труда и социальной защиты Валерий Ковальков 9 октября на пресс-конференции.

По его словам, граждане страны не всегда знают о гарантиях для многодетных семей. Создаваемая база даст возможность отслеживать ситуацию для получения полагающейся поддержки со стороны государства в полном объеме, передают Минск Новости.

Ковальков отметил, что сегодня учет многодетных семей ведется в территориальных центрах социального обслуживания населения, то есть на местном уровне.

За создание информационного ресурса будут нести ответственность ключевые министерства – здравоохранения, труда и соцзащиты, образования, а также министерство внутренних дел.

 
Теги: Минск
 
 
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О создании республиканской межведомственной базы данных сообщил замминистра труда и социальной защиты Валерий Ковальков 9 октября на пресс-конференции.
 
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