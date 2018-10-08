В ближайшее время в Слуцке заменят более 30 лифтов

В ближайшее время Слуцкое ЖКХ за счёт местного бюджета заменит более 30 лифтов во многоэтажных домах по всему городу. Это следует из тендеров, опубликованных на сайте госзакупок.

В частности, в конкурсах для подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ сейчас фигурируют восемь жилых многоэтажных домов:

4 пассажирских лифта в жилом доме № 174 по ул. Социалистическая

2 пассажирских лифта в жилом доме № 223 по ул. Ленина (подъезды 5, 6)

6 пассажирских лифтов в жилом доме № 219 по ул. Ленина

2 пассажирских лифтов в жилом доме № 19 по ул. Гагарина

4 пассажирских лифтов в жилом доме № 227 по ул. Ленина

4 пассажирских лифтов в жилом доме № 225 по ул. Ленина

4 пассажирских лифтов в жилом доме № 223 по ул. Ленина

6 пассажирских лифтов в жилом доме № 6 по ул. Солигорская

Ранее сообщалось о проведении тендера на закупку двух лифтов в административное здание Слуцкого райисполкома.



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