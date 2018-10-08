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В ближайшее время в Слуцке заменят более 30 лифтов
09.10.2018 — Разное | Слуцк Город
В ближайшее время Слуцкое ЖКХ за счёт местного бюджета заменит более 30 лифтов во многоэтажных домах по всему городу. Это следует из тендеров, опубликованных на сайте госзакупок.
В частности, в конкурсах для подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ сейчас фигурируют восемь жилых многоэтажных домов:
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В ближайшее время Слуцкое ЖКХ за счёт местного бюджета заменит более 30 лифтов во многоэтажных домах по всему городу. Это следует из тендеров на выбор подрядной...
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