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В ближайшее время в Слуцке заменят более 30 лифтов

09.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В ближайшее время Слуцкое ЖКХ за счёт местного бюджета заменит более 30 лифтов во многоэтажных домах по всему городу. Это следует из тендеров, опубликованных на сайте госзакупок.

В частности, в конкурсах для подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ сейчас фигурируют восемь жилых многоэтажных домов:

  • 4 пассажирских лифта в жилом доме № 174 по ул. Социалистическая
  • 2 пассажирских лифта в жилом доме № 223 по ул. Ленина (подъезды 5, 6)
  • 6 пассажирских лифтов в жилом доме № 219 по ул. Ленина
  • 2 пассажирских лифтов в жилом доме № 19 по ул. Гагарина
  • 4 пассажирских лифтов в жилом доме № 227 по ул. Ленина 
  • 4 пассажирских лифтов в жилом доме № 225 по ул. Ленина 
  • 4 пассажирских лифтов в жилом доме № 223 по ул. Ленина 
  • 6 пассажирских лифтов в жилом доме № 6 по ул. Солигорская 

Ранее сообщалось о проведении тендера на закупку двух лифтов в административное здание Слуцкого райисполкома. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В ближайшее время Слуцкое ЖКХ за счёт местного бюджета заменит более 30 лифтов во многоэтажных домах по всему городу. Это следует из тендеров на выбор подрядной...
 
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