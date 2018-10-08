Как изменилась ситуация с наркотиками в Солигорском районе. Интервью

Долгое время в Солигорском районе проблема наркомании стояла довольно остро. Доходило до того, что он попадал в печальные списки «лидеров» по количеству стоящих на учете зависимых. Однако в последние годы ситуация меняется к лучшему, в немалой степени благодаря эффективной работе местного отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.

Что именно повлияло на обстановку, каких усилий это стоило? Об этом и не только в интервью «Сельской газете» рассказал начальник отделения майор милиции Петр Картаков.

— Петр Петрович, почему Солигорск долго считался проблемным районом?

— Пятнадцать лет назад это было действительно так. Солигорск изначально задумывался как крупный промышленный центр и строился быстро. Зарабатывали здесь намного больше, чем где бы то ни было в стране, а толковых мест для отдыха долгое время не было. Работающие люди развлекались так, как им позволяла фантазия. Некоторым пришелся по душе вот такой пагубный способ релаксации. Конечно, когда в городе появились и кафе, и торговые центры, и кинотеатры, возможностей организации культурного досуга стало намного больше, но привычка-то уже сформировалась. Постепенно число потребителей наркотиков стало увеличиваться, а слава о Солигорском районе как о крупном наркотическом центре распространилась по стране.

В те годы существовали квартиры, где собирались зависимые. Там они готовили и употребляли наркотики — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тогда сотрудники нашего отдела ежедневно выезжали проверять сообщения жильцов дома о странном запахе ацетона, который расходился по вентиляции (он и его аналоги используются как растворитель к опиумным наркотикам. — Прим. авт.), и неадекватном поведении соседей. Задерживали немало людей, впоследствии они получали большие сроки за распространение. Ситуация усугубилась, когда на черном рынке появились спайсы, которые изначально позиционировались как безвредные курительные смеси для расслабления. Отпала необходимость собираться вместе на подпольных квартирах, потому что «синтетику» не нужно варить. Соответственно, усложнился процесс поиска как покупателей, так и распространителей товара.

— Что именно изменилось с появлением спайсов?

— Стало сложнее бороться с торговцами дурманом. С маковой соломкой и марихуаной как было? Просто задерживали человека с товаром во время заключения сделки. А со спайсами совсем по-другому. Мы, например, знаем, что дилер встречается с клиентом, передает ему товар. В момент купли-продажи задерживаем, но в итоге оба остаются относительно безнаказанными. Дело в том, что то вещество, которым пропитывалась курительная смесь, только-только появилось в стране, его еще не успели внести в список запрещенных. И такие ситуации были нередкими, пока не внесли изменения и дополнения в антинаркотическое законодательство и не ужесточили ответственность как распространителей, так и потребителей. Эти действия дали результат.

— Популярность спайсов удалось сбить. Что заняло их место?

— Другие психотропы. Тот же альфа-PVP, известный также как «скорость». Представляет собой кристаллизованный порошок светлых оттенков. Вещество очень опасное: 0,3 грамма его хватит, чтобы эффект получили 3—4 человека. Но постоянное употребление вызывает привыкание, разовая доза увеличивается. Стоит такое «удовольствие» обычно от 40 до 50 рублей за закладку, их распространяют через интернет. Желающий получить кайф писал продавцу в мессенджер, перечислял деньги и ожидал сообщения с указанным местом тайника. Также есть спрос на медпрепараты, которые назначаются для заместительной терапии или тяжело больным: диазепам, трамадол, тарен. Популярен амфетамин.

— Как боретесь с торговлей наркотиками через интернет?

— Для этого в областном УВД создан специальный отдел аналитической разведки, который отслеживает действия наркоторговцев в глобальной сети. Сотрудники выясняют личности организаторов, места их нахождения и точные схемы работы. Потом делают запросы на блокировку доменов и интернет-кошельков — в общем, мешают преступникам развернуться. Ну а мы, в свою очередь, следим за ситуацией непосредственно на местах и задерживаем «минеров» — молодых солигорчан, которых наркобизнесмены вербуют в социальных сетях. Они предлагают легкие большие деньги за несколько минут работы: нужно всего лишь перенести сверток из одного места в другое. Правда, мало кто предупреждает об ответственности за такую услугу. А чтобы удержать курьера для дальнейшего сотрудничества, ему выплачивается только часть обещанных денег.

— А как вообще можно охарактеризовать человека, который находится в сфере наркотиков?

— Сложно вывести какой-то общий портрет, но некоторые тенденции все-таки есть. Например, в эту сферу приходит все больше молодых людей — средний возраст зависимых постепенно уменьшается. Сейчас в нашем поле зрения находятся даже 14-летние школьники. Среди задержанных есть также муж и жена. Причем у обоих хорошая работа, двое детей, но от противоправных действий их ничего не останавливало. К тому же сами употребляют психотропы. Никуда не делась и группа системных зависимых со стажем.

— Есть ли разница между зависимыми из города и из сельской местности?

— Сельчане в основном курят марихуану, это люди старшей возрастной группы, не признающие «синтетики». А если обобщить, то наркозависимый — это человек от 30 до 35 лет, неработающий, обычно выходец из семей, находящихся в социально опасном положении, очень часто имеет проблемы с законом. Отмечу еще вот что: большинство тех, кто вовремя не останавливается, умирает до 40 лет.

— Петр Петрович, какая обстановка в районе сейчас?

— Ситуация меняется в лучшую сторону. С каждым годом уменьшается количество наркоманов. К примеру, если в 2017 году на наркологическом учете в районе было зарегистрировано 555 человек, то в 2018-м — уже 497. На заместительной метадоновой терапии тоже стало меньше людей: там проходят лечение 42 человека, хотя еще четыре года назад клиника была переполнена (максимальная загрузка — 100 человек). В общем и целом в районе становится спокойнее, потому что систематически задерживаем сбытчиков запрещенных веществ. В прошлом году, например, арестовали организованную группу распространителей опасного психотропа альфа-PVP: молодые люди более полугода получали крупные партии товара из Минска, расфасовывали их и передавали местным «минерам». Самой молодой участнице синдиката было 15 лет, а главарю только 23. Недавно вместе с коллегами из Слуцка задержали 29-летнюю девушку из Ленинградской области: с начала года она привозила амфетамин и гашиш и продавала своим знакомым в Минской области и у нас в районе. Причем работала обычно по ночам, встречалась с клиентами на дорогах и в лесных массивах неподалеку от деревень. Также задерживаем организаторов крупных интернет-магазинов.

Но для того, чтобы устранить проблему полностью, на мой взгляд, нужно изменить сначала отношение людей к наркотикам в целом: до сих пор есть те, кто не осознает всего масштаба потенциальной катастрофы.