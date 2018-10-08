"Ночь в метро": концерт в необычном формате пройдет на фестивале Башмета

Концерт XIII Международного фестиваля Юрия Башмета пройдет в ночь на 14 октября на платформе минского метро, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель форума и автор идеи проекта Ростислав Кример.

"Ночь в метро" проведут на станции "Петровщина", оформление потолка которой вызывает прочные ассоциации со звездным небом.

Начало концерта - в два часа ночи. Прямо на перроне образуется партер, будет light-шоу, лазерное шоу. На импровизированной сценической площадке выступит международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера, в который входят лучшие музыканты из стран Восточной и Западной Европы. С оркестром выступит звезда Большого театра Беларуси Оксана Волкова и хор. Кроме того, для слушателей споют группы "Без билета", Дядя Ваня, "Песняры".

Организаторы обращаются с просьбой приходить на концерт только при наличии билетов, купленных заранее, поскольку количество билетов в соответствии с возможностями вместимости станции весьма ограничено.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте фестиваля Юрия Башмета.

XIII Международный фестиваль Юрия Башмета проходит в Минске с 7 по 20 октября. Первый концерт фестиваля состоялся 7 октября, в Белгосфилармонии выступил народный артист России Николай Луганский в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра под управлением главного дирижера Гёттингенского симфонического оркестра Кристофа-Матиаса Мюллера.

На концерте открытия XIII Международного фестиваля Юрия Башмета 10 октября выступит обладатель премии "Грэмми" камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР и России Юрия Башмета. Солисты вечера - скрипач Вадим Репин, альтист Юрий Башмет и пианист Ростислав Кример.

По приглашению художественного руководителя фестиваля Ростислава Кримера в лучших залах белорусской столицы выступят блистательные музыканты из разных стран мира. Кроме концертов звезд классической музыки и обладателей премии "Грэмми", состоятся мировые премьеры и проекты в необычном формате.

Международный фестиваль Юрия Башмета проходит в соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома.

Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.





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