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«Турбокнопка» позволит увеличить скорость Интернета до 100 Мбит/с
09.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Уважаемые абоненты! Если условия вашего тарифного плана вас устраивают, но время от времени не хватает скорости для быстрого скачивания файлов больших объемов, предлагаем воспользоваться услугой «Турбокнопка».
После заказа «Турбокнопки» у абонента на определенное время (3 или 12 часов) увеличивается скорость до 100 Мбит/с на прием и до 50 Мбит/с на передачу. По окончании временного периода, на который была заказана услуга, скорость доступа восстанавливается в соответствии с параметрами тарифного плана клиента.
Активировать услугу можно самостоятельно в кабинете пользователя или с помощью приложения «Мой Белтелеком».
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Уважаемые абоненты! Если условия вашего тарифного плана вас устраивают, но время от времени не хватает скорости для быстрого скачивания файлов больших объемов,...
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