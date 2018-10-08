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«Турбокнопка» позволит увеличить скорость Интернета до 100 Мбит/с

09.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Уважаемые абоненты! Если условия вашего тарифного плана вас устраивают, но время от времени не хватает скорости для быстрого скачивания файлов больших объемов, предлагаем воспользоваться услугой «Турбокнопка».

После заказа «Турбокнопки» у абонента на определенное время (3 или 12 часов) увеличивается скорость до 100 Мбит/с на прием и до 50 Мбит/с на передачу. По окончании временного периода, на который была заказана услуга, скорость доступа восстанавливается в соответствии с параметрами тарифного плана клиента.

Активировать услугу можно самостоятельно в кабинете пользователя или с помощью приложения «Мой Белтелеком».

 
 
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Уважаемые абоненты! Если условия вашего тарифного плана вас устраивают, но время от времени не хватает скорости для быстрого скачивания файлов больших объемов,...
 
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