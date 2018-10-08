В преддверии празднования Дня матери в Беларуси стартовала профсоюзная акция «Поздравим маму вместе!»

С 8 по 12 октября в каждой первичной профсоюзной организации можно будет написать добрые пожелания на одной из 5 праздничных открыток, специально разработанных к этому празднику, и отослать их самому дорогому человеку, притом совершенно бесплатно. Профсоюзные специалисты помогут оформить поздравление и отправят его по указанному адресу.

Инициированная Молодежным советом Федерации профсоюзов в 2015 году акция с каждым годом набирает обороты. Только в прошлом году в ней приняло участие более полумиллиона человек, а открытки с теплыми пожеланиями получило 250 тыс. матерей.

В этом году можно отправить маме и электронную открытку на почтовый ящик или в соцсети, скачав понравившееся поздравление на интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси.