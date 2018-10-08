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Красная груша и Саргассово море: какие цвета модны этой осенью
Осень, по традиции, время смены гардероба. Что сегодня в тренде? Какие вещи стоит отложить в долгий ящик?
Гость программы
Что модно в этом сезоне? На какие модные тенденции особенно нужно обратить внимание?
Янина Гончарова, председатель Белорусской палаты моды, руководитель Belarus Fashion Week:
Проще сказать, это будет глубокий синий, это красный, это цвет охры, все оттенки листвы – это оранжевый, глубокий зелёный, чёрный остается в тренде, белый.
Как белорусские дизайнеры позиционируют себя на мировом рынке? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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Осень, по традиции, время смены гардероба. Что сегодня в тренде? Какие вещи стоит отложить в долгий ящик? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ...
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