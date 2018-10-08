Красная груша и Саргассово море: какие цвета модны этой осенью

Осень, по традиции, время смены гардероба. Что сегодня в тренде? Какие вещи стоит отложить в долгий ящик?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Белорусской палаты моды, руководитель Belarus Fashion Week – Янина Гончарова.

Что модно в этом сезоне? На какие модные тенденции особенно нужно обратить внимание?

Янина Гончарова, председатель Белорусской палаты моды, руководитель Belarus Fashion Week:

Начнём с цвета. В этом сезоне весь мир моды ориентируется на Pantone. Это главный Институт цвета, который диктует цветовую гамму во все сферы, дизайнерам мебели, интерьера и одежды. Главные цвета этой осени, я не буду использовать сложные наименования, как красная груша, Саргассово море...





Проще сказать, это будет глубокий синий, это красный, это цвет охры, все оттенки листвы – это оранжевый, глубокий зелёный, чёрный остается в тренде, белый.





Крупная деформированная клетка и принты флоры на пальто: что модно этой осенью

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