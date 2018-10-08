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Тело младенца обнаружили в Гродно в пакете с женскими вещами

09.10.2018 12:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Тело младенца обнаружено 9 октября на мусорной площадке в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улице Гая женщина выгуливала собаку. Она заметила пакет с женскими вещами, на дне его было тело новорожденного.

Тело младенца обнаружили в Гродно в пакете с женскими вещами

Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия и другие исследования, чтобы разыскать мать ребенка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия – о них уже в следующих выпусках на СТВ.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Тело младенца обнаружено 9 октября на мусорной площадке в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улице Гая женщина выгуливала...
 
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