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«Неудобная она, скорее всего, в головах»: Игорь Криушенко о сборной Люксембурга

09.10.2018 12:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу готовится провести матчи Лиги наций. В пятницу «белокрылые» на минском стадионе «Динамо» примут гостей из Люксембурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неудобная она, скорее всего, в головах»: Игорь Криушенко о сборной Люксембурга

Соперник не из простых. Впрочем, Игорь Криушенко наверняка хорошо изучил футболистов этой сборной. В нашем составе есть изменения: травмированного в матче с ПАОКом Михаила Гордейчука сменил коллега по клубу Максим Скавыш. За счет чего белорусы будут обыгрывать соперников, тренерский штаб от журналистов утаил.

«Неудобная она, скорее всего, в головах»: Игорь Криушенко о сборной Люксембурга

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Неудобная она, скорее всего, в головах. С любым соперником нужно выходить, прилагать усилия, нужно все мастерство, старание и стремление – это самое главное. А так, я считаю, можно играть и обыгрывать любого соперника.

«Неудобная она, скорее всего, в головах»: Игорь Криушенко о сборной Люксембурга

Обойма, опять же, 23 человека. То есть практически дублируется каждая позиция. Поэтому будем исходить из того, что надо сыграть первую игру, добиться результата, а уже потом думать о второй.

«Неудобная она, скорее всего, в головах»: Игорь Криушенко о сборной Люксембурга

Матч с Люксембургом состоится уже в эту пятницу (12 октября), а 15-го нашим парням будут противостоять соперники из Молдовы. Старт обоих поединков в 21:45. Напомним: пока после двух проведенных матчей Лиги наций в активе наших футболистов четыре очка.

Лига наций. Удастся ли сборной Беларуси укрепиться в турнирной таблице, обыграв Люксембург? Анализируем статистику игр

 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу готовится провести матчи Лиги наций. В пятницу «белокрылые» на минском стадионе «Динамо» примут гостей из...
 
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