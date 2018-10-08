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Лука Роткович, игрок минского «Луча»: «Только один день в неделю кушаю, что я хочу». Большое интервью

09.10.2018 12:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В студии программы «Неделя спорта» Лука Роткович, ныне игрок минского «Луча». Лука – один из самых ярких легионеров белорусского футбола, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Лука Роткович, игрок минского «Луча»: «Только один день в неделю кушаю, что я хочу». Большое интервью

Лука, где вы пропадали полтора года, когда вас не было в чемпионате Беларуси?

Лука Роткович, игрок минского «Луча»: «Только один день в неделю кушаю, что я хочу». Большое интервью

Лука Роткович, нападающий ФК «Луч» (Минск):
Из «Динамо» ушел в Корею, там был один год. Потом вернулся домой, тренировался, работал, готовился физически. Получилось, что 6 месяцев не играл.

«В чемпионате Беларуси каждая команда может выиграть»

Сейчас вы вернулись в белорусский чемпионат, играете в команде «Луч». Почему именно эта команда?

Лука Роткович:
Они меня пригласили, так хотел тренер. Я тоже хотел с этим человеком работать, потому что он молодой и хороший тренер. Видно, что у него хорошие знания. Думаю, что он может сделать хорошую работу, чтобы «Луч» остался в Высшей лиге. Я пришел помогать. Сейчас у нас будет шесть туров очень сильных. Видно, что в чемпионате Беларуси каждая команда может выиграть. Это очень интересно.

«Болельщики «Динамо» знают, что я их очень люблю. Минск – мой город, «Динамо» – моя команда»

Лука Роткович, игрок минского «Луча»: «Только один день в неделю кушаю, что я хочу». Большое интервью

В одном из первых матчей минского «Динамо» вы забиваете гол. Какие чувства были в этот момент?

Лука Роткович:
Я не хотел праздновать, я такой человек. Болельщики «Динамо» знают, что я их очень сильно люблю. Минск – мой город, «Динамо» – моя команда.

Для многих белорусских футбольных болельщиков, в том числе и для меня, первая ассоциация с именем Лука Роткович – матч «Динамо»-БАТЭ, счет 3:3. Вы забиваете решающий гол. Помните этот момент?

Лука Роткович:
Конечно. Я думаю, самый лучший момент в моей карьере, когда я забил на 94-й минуте. Я рад и помню об этом. Я думаю, что и болельщики помнят.

Лука Роткович об играх БАТЭ и матче с ПАОКом

Вы следите за выступлениями БАТЭ в Лиге Европы?

Лука Роткович, игрок минского «Луча»: «Только один день в неделю кушаю, что я хочу». Большое интервью

Лука Роткович:
Смотрим, конечно. Сейчас у них тяжелая ситуация. Президент (об Анатолии Капском – ред.) – это трагедия. Такой молодой человек, хороший, помогал белорусскому футболу, БАТЭ, каждому футболисту. Поставил команду на очень хороший уровень.

У них очень хорошие игроки, как Мирко Иванич – один из самых лучших футболистов Беларуси.

Думаете, 1:4 с ПАОКом – это нокаут или нокдаун?

Лука Роткович:
Ничего страшного, это футбол. БАТЭ пропускал. И еще дома играешь, давление на тебя. Думаю, что у них будет всё хорошо.

Лука, в «Луче» вас выпускают на замену. Почему так? Может, где-то недобрали еще физических качеств? Или это недопонимание с тренером?

Лука Роткович, игрок минского «Луча»: «Только один день в неделю кушаю, что я хочу». Большое интервью

Лука Роткович:
Нет, там всё хорошо, атмосфера отличная. Просто тренер думает, что так лучше. Пока четыре игры играл, когда пришел в «Луч». Посмотрим, что будет: 15 дней перерыв. Будем тренироваться, готовиться к каждой игре. Нам сейчас три очка очень нужны. Будем на 150 % отдавать на поле. Думаю, что мы выиграем следующую игру.

«Только один день в неделю кушаю, что я хочу»

Кстати, про физическую подготовку. Лука, глядя на вас сейчас и на ваши фото в интернете, я думаю, вы в прекрасной физической форме. Но нам стало известно, что вы ею недовольны и даже не позволяете себе кушать мучное.

Лука Роткович:
Следим за тем, что кушаем. Только один день в неделю кушаю, что я хочу. Смотрим на вес. Надо спать нормально, кушать нормально, воды много пить. Другие вещи – нет, кока-кола – нет.

«Беларуси надо обыгрывать Люксембург. Думаю, она спокойно это сделает»

12 октября состоится матч сборной Беларуси с командой из Люксембурга в рамках Лиги наций.

Лига наций. Удастся ли сборной Беларуси укрепиться в турнирной таблице, обыграв Люксембург? Анализируем статистику игр

Лука Роткович, игрок минского «Луча»: «Только один день в неделю кушаю, что я хочу». Большое интервью

Лука, говоря о «Люксембурге», согласны ли вы с мнением, что уже все научились играть в футбол: и Люксембург, и Мальта, и прочие страны?

Лука Роткович:
Конечно, согласен. Сейчас каждая страна и каждая команда играет в футбол. Надо выигрывать. Беларуси надо выиграть. Думаю, что она спокойно выиграет, без проблем. Надо быть первыми.

«Надо быть «голодным» к успеху, чтобы выиграть у такого бойца, как Хабиб»

Весь мир на ушах: бой Хабиба и Макгрегора. Хабиб Нурмугамедов в четвертом раунде удушающим приемом досрочно защитил титул. Насколько мы знаем, вы болеете за Макгрегора. Как вам бой?

Лука Роткович:
Бой был самый сильный. Было видно, что Хабиб был лучший и выиграл. Но Конор, я думаю, как спортсмен не был готов. Были проблемы после боя. Самое главное, чтобы Конор вернулся. Надо тренироваться и думать о спорте. Надо быть «голодным» к успеху, чтобы выиграть у такого бойца, как Хабиб. Если ты на 100 % не отдаешься – будет, как сейчас. Хабиб выиграл очень сильно.

Лука Роткович, игрок минского «Луча»: «Только один день в неделю кушаю, что я хочу». Большое интервью

Лука Роткович, игрок минского «Луча»: «Только один день в неделю кушаю, что я хочу». Большое интервью

Лука, вам не кажется, что на примере боя Хабиба и Конора излишняя эмоциональность мешает?

Лука Роткович:
Конечно, мешает. Очень неприятная ситуация в спорте.

Бой года – Хабиб против Конора. Семь вопросов после матча (читать далее).

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В студии программы «Неделя спорта» Лука Роткович, ныне игрок минского «Луча». Лука – один из самых ярких легионеров белорусского футбола,...
 
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