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Лука Роткович, игрок минского «Луча»: «Только один день в неделю кушаю, что я хочу». Большое интервью
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя спорта» Лука Роткович, ныне игрок минского «Луча». Лука – один из самых ярких легионеров белорусского футбола, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Лука, где вы пропадали полтора года, когда вас не было в чемпионате Беларуси?
Лука Роткович, нападающий ФК «Луч» (Минск):
«В чемпионате Беларуси каждая команда может выиграть»
Сейчас вы вернулись в белорусский чемпионат, играете в команде «Луч». Почему именно эта команда?
Лука Роткович:
«Болельщики «Динамо» знают, что я их очень люблю. Минск – мой город, «Динамо» – моя команда»
В одном из первых матчей минского «Динамо» вы забиваете гол. Какие чувства были в этот момент?
Лука Роткович:
Для многих белорусских футбольных болельщиков, в том числе и для меня, первая ассоциация с именем Лука Роткович – матч «Динамо»-БАТЭ, счет 3:3. Вы забиваете решающий гол. Помните этот момент?
Лука Роткович:
Лука Роткович об играх БАТЭ и матче с ПАОКом
Вы следите за выступлениями БАТЭ в Лиге Европы?
Лука Роткович:
У них очень хорошие игроки, как Мирко Иванич – один из самых лучших футболистов Беларуси.
Думаете, 1:4 с ПАОКом – это нокаут или нокдаун?
Лука Роткович:
Лука, в «Луче» вас выпускают на замену. Почему так? Может, где-то недобрали еще физических качеств? Или это недопонимание с тренером?
Лука Роткович:
«Только один день в неделю кушаю, что я хочу»
Кстати, про физическую подготовку. Лука, глядя на вас сейчас и на ваши фото в интернете, я думаю, вы в прекрасной физической форме. Но нам стало известно, что вы ею недовольны и даже не позволяете себе кушать мучное.
Лука Роткович:
«Беларуси надо обыгрывать Люксембург. Думаю, она спокойно это сделает»
12 октября состоится матч сборной Беларуси с командой из Люксембурга в рамках Лиги наций.
Лука, говоря о «Люксембурге», согласны ли вы с мнением, что уже все научились играть в футбол: и Люксембург, и Мальта, и прочие страны?
Лука Роткович:
«Надо быть «голодным» к успеху, чтобы выиграть у такого бойца, как Хабиб»
Весь мир на ушах: бой Хабиба и Макгрегора. Хабиб Нурмугамедов в четвертом раунде удушающим приемом досрочно защитил титул. Насколько мы знаем, вы болеете за Макгрегора. Как вам бой?
Лука Роткович:
Лука, вам не кажется, что на примере боя Хабиба и Конора излишняя эмоциональность мешает?
Лука Роткович:
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Лука Роткович, игрок минского «Луча»: «Только один день в неделю кушаю, что я хочу». Большое интервью
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя спорта» Лука Роткович, ныне игрок минского «Луча». Лука – один из самых ярких легионеров белорусского футбола,...
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