|
База данных многодетных семей будет создана в Беларуси
О создании республиканской межведомственной базы данных сообщил замминистра труда и социальной защиты Валерий Ковальков 9 октября на пресс-конференции.
По его словам, граждане страны не всегда знают о гарантиях для многодетных семей. Создаваемая база даст возможность отслеживать ситуацию для получения полагающейся поддержки со стороны государства в полном объеме, передают Минск Новости.
Ковальков отметил, что сегодня учет многодетных семей ведется в территориальных центрах социального обслуживания населения, то есть на местном уровне.
За создание информационного ресурса будут нести ответственность ключевые министерства – здравоохранения, труда и соцзащиты, образования, а также министерство внутренних дел.
Ковальков также сообщил, что по состоянию на 1 октября в стране открыто почти 59 тысяч депозитных счетов семейного капитала на сумму 590 миллионов долларов.
Напомним, 1 января 2015 года
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О создании республиканской межведомственной базы данных сообщил замминистра труда и социальной защиты Валерий Ковальков 9 октября на пресс-конференции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)