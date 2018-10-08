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Власти утвердили новый порядок блокировки и разблокировки сайтов

09.10.2018 12:40 — Разное | Ежедневник  
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Власти утвердили новый порядок блокировки и разблокировки сайтов

фото: elise.com.ua

«Положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу», принятое Оперативно-аналитическим центром при президенте, министерствами связи и информации, вступит в силу с 1 декабря.

TUT.BY проанализировал отличия нового документа от действовавшего ранее и принятого в 2015 году.

Новое положение сужает круг ведомств, которые могут знакомиться со списком сайтов, подлежащих блокировке. Так, из документа исчезла формулировка «иные государственные органы и организации в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством» по согласованию с профильными ведомствами. Согласно новому документу, ознакомиться со списком подлежащих к блокировке сайтов могут только сотрудники министерств информации, связи и информатизации, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов КГК, налоговых органов, судов и поставщиков интернет-услуг.

Также исчезли «иные лица» из списка тех, кто может пожаловаться на сайты с запрещенной информацией. Формулировка действующего пока документа предполагает, что пожаловаться на запрещенный контент могут по сути любые юридические лица и граждане. В обновленном документе прописывается, что решение о блокировке принимает Мининформ (как и раньше). Добавлять новые пункты в список может БелГИЭ, но только средства обхода блокировок — например, «анонимные сети типа „Tor“».

Нет в новом документе и алгоритма действий для владельца заблокированного сайта, находящегося в национальном сегменте интернета. Раньше он имел право устранить нарушения и обратиться в Министерство информации с заявлением о возобновлении доступа. В течение месяца это обращение должно было быть рассмотрено.

В новом документе такая инструкция отсутствует. Возможность разблокировки предусмотрена только по решению Министерства информации без уточнения порядка и сроков рассмотрения заявления.
 

 
 
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«Положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу», принятое Оперативно-аналитическим центром при президенте, министерствами связи и...
 
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