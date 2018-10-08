Белый костюм учителя

Второклассник Роман Соловей считает, что “учитель должен быть умным, добрым, справедливым, внимательным, аккуратным и в белом костюме", - читаю эти замечательные слова в отзывах учащихся во время прохождения конкурса "Учитель года".

А действительно, каким должен быть современный учитель? Ведь жить в современном мире, учить современных детей, работать в современной школе - это еще не значит быть современным учителем.

И что имел в виду второклассник Роман? Может, вовсе не наряд? Может, чистоту помыслов, незапятнанную жизнь и репутацию, красоту души, гармонию облика?

"Никто не может сделать людей нравственными или благочестивыми, кроме нравственного и благочестивого учителя",- писал Я.И. Коменский.

А Л.Н. Толстой считал, что хорошему учителю достаточно иметь только два качества: большие знания и большое сердце.

Наверное, то же самое хотела сказать и Анна Скомарохова, бывшая ученица гимназии №1 г.Ивье, когда, поздравляя меня с праздником, вспоминала: "Когда я была еще студенткой, на нашем факультете однажды зашел разговор о школе, об учителях и одноклассниках. И я с удивлением впервые услышала отрицательные отзывы о преподавателях. С удивлением, потому что своих учителей я вспоминаю с теплотой в сердце. Они заслуживают уважения. Они самые лучшие: добрые, умные, понимающие, неординарные".

Часто слышишь от студентов: "Как только преподаватели высших учебных заведений узнают, что юноша или девушка из Ивья, то начинают с уважением к ним относиться, ведь много хороших учащихся из райцентра поступают, набрав высокие баллы, и становятся лучшими из первокурсников".

Так в чем секрет нашего города? Может, здесь особенный дух?

В Ивье всегда ценилось образование. Заглянем на минутку в прошлое.

В 1585 году Яном Кишкой была основана Ивьевская арианская школа (академия). Ректором школы был назначен выпускник Ягелонского университета в Кракове, прогрессивный мыслитель-гуманист, педагог и поэт Ян Лициний Намысловский.

В академии было 5 классов. Здесь учились не только дети ариан, но и православных, католиков.

Изучались такие предметы, как философия, история, поэзия, греческий, латинский, древнееврейский, польский, белорусский языки, право, логика по Аристотелю, кодекс Юстиниана, риторика, этика, музыка, медицина, физика.

Развитию просвещения в Ивье содействовало также издательство Троицкого братства, которое существовало в Ивье с 1610 года.

И что изменилось? Учитель должен быть и психологом, и ритором, и дирижером, чтоб управлять аудиторией. А главное, знать, чему учить, как учить и в чем польза этих знаний.

Конечно, любой преподаватель не идеален. Он просто человек.

Как часто можно слышать жалобы учителей, что, мол, юбку короткую не надеть, музыку "тяжелую" не послушать, волосы в зеленый цвет не покрасить…Учитель, одним словом.

Но, наверное, дети прощают учителям их "маленькие слабости".

Ведь белый костюм не обязательно одежда, если этот самый учитель так предан своему делу, что дает знания, которые нельзя "нагуглить", уважает своих подопечных (уважает, а не непременно любит), верит в то, что он делает, не мыслит стереотипами (так делают только дети, ну, или те, которые остаются детьми в душе), работает как с одаренными детьми, так и с учащимися, имеющими проблемы в развитии, с девиантными, зависимыми, социально запущенными, социально уязвимыми учащимися, имеющими отклонения в поведении, дарит не частичку, а огромную часть своей души, отдает личную энергию десяткам, сотням детей.

В нашем городе один учитель часто становится наставником не для одного, а для нескольких поколений.

Так, Людмила Николаевна Дайнакова была моим классным руководителем и открыла жизненный путь моему сыну.

Данута Станиславовна Расюкевич, классный руководитель моего мужа, до сих пор считает не только его, но и меня своими учениками и даже детьми.

А Тамара Петровна Соя сначала была директором для ученицы Ирины, а впоследствии - директором для учителя Ирины Анатольевны.

Образование - это то, что остается у человека после обучения, что дает ему равновесие, устойчивость, гармонию с миром и обществом.

Обычно профессиональные праздники профессионалами же и отмечаются.

Но День учителя - особенный праздник, потому что либо мы сами учим или учимся, либо наши дети или внуки получают знания в учебных заведениях. В общем, это праздник, который сопровождает нас всю жизнь!

Мои любимые учителя, в скромных нарядах 80-ых гг, все вы в моей памяти остаетесь в белых, нет, в белоснежных, костюмах: самыми яркими, интересными, умными, добрыми, жизнерадостными, успешными и любимыми. Новых вам открытий, пытливых учеников, счастья в работе и личной жизни! Только счастливый и успешный учитель воспитает счастливого и успешного ученика.

И. ХОЛЯВО.