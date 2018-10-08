Арина Соболенко с победы стартовала на турнире в китайском Тяньдзине

В первом круге турнира в Тяньдзине Арине Соболенко (11-е место в рейтинге WTA) противостояла представительница США София Кенин (50). В начале встречи обе девушки действовали довольно уверенно, каждая из них в борьбе выиграла по одному сету, причем белоруска взяла первую партию лишь на тай-брейке.

Однако сил на решающую партию американке не хватило, которую она проиграла с «баранкой». Итоговая победа Арины Соболенко в трех сетах – 7:6 (7:4), 4:6, 6:0. Матч продолжался чуть более двух часов.

Следующей соперницей белоруски станет польская теннисистка Магда Линетт (84). Матч предварительно состоится 10 октября в утреннее по белорусскому часовому поясу время.

Отметим, что Арина Соболенко имеет лишь теоретические шансы на попадание в восьмерку сильнейших теннисисток года, которые отправятся на престижный турнир в Сингапур. Пока белоруска замыкает в этом рейтинге десятку лучших и может поехать на соревнования лишь в качестве запасной.

Чтобы сохранить шансы на Сингапур, белоруске необходимо выиграть соревнования в Китае. Напомним, в прошлом году Арина Соболенко была в шаге от победы в Тяньдзине, уступив в финале россиянке Марии Шараповой. Победительница нынешнего турнира определится 14 октября.

На этой неделе в теннисных турнирах принимают участие еще две белоруски. Вера Лапко (62) 9 октября стартует на турнире в австрийском Линце с призовым фондом около $250 тыс. Первой соперницей нашей спортсменки станет швейцарка Белинда Бенчич (41).

Лидия Морозова в паре с японкой Сюко Аояма сыграет в Гонконге. Первыми соперницами белорусско-японского дуэта станут сербка Александра Крунич и австралийка Арина Родионова.