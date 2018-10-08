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Первые зрители "Человека на Луне" получат бесплатный билет в планетарий
Зрители премьерного сеанса
Армстронг в исполнении актера Райана Гослинга — рядовой инженер-пилот NASA, регулярно совершающий экспериментальные полеты. Смерть малолетней дочери от рака мозга — потрясение, после которого летчику жить так, как раньше, уже невозможно. Армстронг принимает решение подать заявку на участие в программе Gemini.
Подарки зрителям Falcon Club Бутик кино приурочены не только к премьере картины, которую западные критики уже назвали лучшим космическим фильмом в истории, но и к собственному Дню рождения: кинотеатр отмечает двухлетие со
Чтобы попасть в Минский планетарий бесплатно, вам нужно купить билет в Falcon Club Бутик кино на сеанс 11 октября в 18.30. В рамках именно этого сеанса в Бутике кино пройдет небольшая лекция от популяризатора космоса Никиты Ляшкевича о том, каких именно усилий стоил этот «маленький шаг одного человека, ставший огромным прыжком для всего человечества».
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6 октября в приложении «Афиша TUT.BY»
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Те, кто купит билет на премьерный сеанс в Falcon Club Бутик кино на 18.30, получит бесплатный квиток на посещение планетария и space-комплимент от кинотеатра.
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