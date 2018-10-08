Зрители премьерного сеанса «Человека на Луне» в Falcon Club Бутик кино получат бесплатный квиток на посещение Минского планетария и комплимент от кинотеатра. Более того, Бутик кино предлагает специальные цены на все показы «Человека на Луне» 11 и 12 октября — 10 рублей на стандартные места и 20 рублей на love seats.



Зрительный зал в Falcon Club Бутик кино. Фото: Александр Каленик, TUT.BY

«Человек на Луне» — новый фильм Дамьена Шазелла, автора оскароностного мюзикла «Ла-Ла-Ленд». Это байопик о Ниле Армстронге, первым из людей ступившем на спутник Земли. Картина открывала конкурсную программу 75-го Венецианского кинофестиваля.

Армстронг в исполнении актера Райана Гослинга — рядовой инженер-пилот NASA, регулярно совершающий экспериментальные полеты. Смерть малолетней дочери от рака мозга — потрясение, после которого летчику жить так, как раньше, уже невозможно. Армстронг принимает решение подать заявку на участие в программе Gemini.



Кадр из фильма «Человек на Луне»

Подарки зрителям Falcon Club Бутик кино приурочены не только к премьере картины, которую западные критики уже назвали лучшим космическим фильмом в истории, но и к собственному Дню рождения: кинотеатр отмечает двухлетие со дня открытия .

Чтобы попасть в Минский планетарий бесплатно, вам нужно купить билет в Falcon Club Бутик кино на сеанс 11 октября в 18.30. В рамках именно этого сеанса в Бутике кино пройдет небольшая лекция от популяризатора космоса Никиты Ляшкевича о том, каких именно усилий стоил этот «маленький шаг одного человека, ставший огромным прыжком для всего человечества».

Когда: фильм «Человек на Луне» в прокате c 11 октября. Где: Falcon Club Бутик кино и другие кинотеатры. Сколько: от 10 рублей в Falcon Club Бутик кино и от 4 рублей — в других местах. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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А если не «Веном»? Собрали для вас главные премьеры октября

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6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви» , которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.