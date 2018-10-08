«Хрусталь» вошел в лонг-лист премии «Оскар»

В лонг-лист премии «Оскар» в номинации «За лучший иностранный фильм» вошли 87 картин, в том числе беларуский «Хрусталь», сообщается на сайте премии.

От Украины в список попал фильм Сергея Лозницы «Донбасс», от России – «Собибор» Константина Хабенского. Шорт-лист из пяти-шести номинантов объявят 22 января. Вручение «Оскара» – 24 февраля.

Съемки фильма полностью проходили в Беларуси. Картина создана в совместном производстве кинокомпаний Беларуси, США, Германии и России.