В Москве футболисты Кокорин и Мамаев избили беларуса и местного чиновника. Хроника событий

8 октября в семь утра российские футболисты Александр Кокорин («Зенит») и Павел Мамаев («Краснодар») вышли из московского стриптиз-клуба. Им чем-то не понравилась стоянка поблизости, они принялись пинать машины и облокачиваться на них. Им сделал замечание беларус Виктор Соловьев. За это они избили его, он сейчас в больнице. Через два часа пьяные футболисты напали в кафе на чиновник Минпромторга Дениса Пака. Полиция возбудила уголовное дело, пишет meduza.

Избиение беларуса

33-летний беларус Виктор Соловьев – водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Он ждал ее на парковке гостиницы «Пекин», когда случился инцидент. Футболисты избили его, Виктор с черепно-мозговой травмой и переломом носа находится в больнице. Ольга Ушакова уже обратилась в полицию. «Мы ждем официальной информации. Ждем, когда нам сообщат результаты расследования. Был инцидент. Человек пострадавший и я, как пострадавшая сторона, мы заявление в полицию написали. Человек болеет», – сказала она радиостанции «Эхо Москвы».

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов рассказал, что по данному факту заведено уголовное дело по статье «Побои».

Нападение на чиновника

На этом веселое утро для футболистов не закончилось. Они пришли в кафе позавтракать в компании друзей. Вели себя шумно. Персонал пытался успокоить их, но они не реагировали. Тогда им сделал замечание один из посетителей. Футболисты начали оскорблять мужчину по национальному признаку, а затем напали – в том числе ударили стулом.

Этим гостем был чиновник Минпромторга Денис Пак. В ведомстве он возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения. В пресс-службе Минпромторга заявили , что пострадал не только Пак, но и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Они обратились в больницу, где им оказали помощь. Но представитель «НАМИ» отрицает , что Гайсин был избит.

У Дениса Пака диагностировали сотрясение мозга и травму руки. По данным СМИ, футболисты сбежали с места происшествия до прибытия наряда полиции. Заведено уголовное дело. Полиция расследует случившееся по статье 116 Уголовного кодекса России (побои).

Адвокат Дениса Пака: «Все есть на видео, которое уже распространилось в сети. Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни, потому что издевательства в отношении моего доверителя основывались на расовых мотивах. <...> Мой доверитель признан потерпевшим и допрошен в качестве потерпевшего. В настоящее время у моего доверителя сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы».

Реакция клубов и футбольного союза

«Зенит»: «Руководство клуба осуждает участие игрока Александра Кокорина в сегодняшнем инциденте. Мы рассчитываем, что правоохранительные органы проведут расследование и вынесут соответствующее решение»

«Краснодар»: «Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка. Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия».

В полдень 9 октября пресс-служба «Краснодара» сообщила , что расторгнет контракт с Мамаевым: «Первое, что мы можем сделать – это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок). В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться».

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин отметил, что контракты игроков сборной и РФС предусматривают «очень жесткие санкции за урон имиджу футбола». При этом он подчеркнул, что сейчас Мамаев и Кокорин не имеют отношения к сборной, так как давно туда не вызывались. В «Краснодаре», где играет Мамаев, назвали произошедшее «личным делом футболиста»: «У футболистов выходные. Мы не можем сказать, кто где находится. Нас там не было, клуб в этом никак не участвовал. Нам неизвестно, что и как было».

Министр спорта Павел Колобков заявил, что если в драке действительно участвовали Кококрин и Мамаев, то путь в сборную им закрыт: «Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы». По его словам, такое поведение «бросает тень на весь российский футбол», и в данной ситуации не может быть смягчающих обстоятельств.

Жена Мамаева: «Простите! Мне стыдно за него»

Жена Павла Мамаева Алана прокомментировала скандал изданию «Спорт-Экспресс»:

Алана: Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?

«СЭ»: Вы связывались с Павлом по этому поводу? Что сами думаете?

Алана: А что мне думать? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него.

Кокорину может грозить до восьми лет тюрьмы

Практикующий юрист Александр Ластовецкий в интервью «Чемпионату» прокомментировал драку: «По заявлению МВД РФ, по данному происшествию возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 «Побои». <...> В данном случае возможна переквалификация, разброс обширный – от статьи 213 «Хулиганство» до статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что, в свою очередь, может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет».

По словам юриста, «не исключены и отягчающие факторы, как, например, совершение вышеупомянутого деяния группой лиц. Но не исключено, что по прошествии времени данный инцидент закончится примирением сторон, как это нередко бывает в наше время».