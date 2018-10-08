Топ-5 самых дешевых седанов в белорусских салонах

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В рейтинге рассматриваем варианты до $12 000 в эквиваленте.

Renault Logan 1.6

Одновременно эта модель является и самым дешевым автомобилем от белорусского дилера – вне зависимости от типа кузова. В салонах за такой седан в базовой комплектации сейчас просят от 17 800 рублей – это $8 250. В конце августа просили от 17 400 рублей , на тот момент это равнялось $8 450.

Как и при покупке кроссовера этой марки, в разделе «Программы финансирования» предлагается три варианта кредита на приобретение такого автомобиля – помимо покупки за наличные.

Новый Renault Logan 1.6 можно купить в кредит под 1,9% годовых до конца года. С января 2019 года платежи рассчитываются по ставке стандартной программы – это 16,1%. Кредит выдается в белорусских рублях без справок и поручителей на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения кредита без выплаты процентов. Аванс составляет половину от стоимости авто.





Renault Logan 1.6

По программе «Поехали!» стать владельцем нового Renault Logan 1.6 можно за 3 560 рублей – именно столько составляет авансовый платеж. Кредит также выдается в белорусских рублях на 10 лет. Процентная ставка – 16,1%.

Кредитная программа в белорусских рублях предлагает два варианта финансирования: «Минимальный аванс» и «Минимальная ставка». В первом случае авансовый платеж составляет от 20%, ставка – 16,1%, кредит выдается в белорусских рублях. Второй вариант предполагает ставку в 12,9%, не требуется справка о доходах. Авансовый платеж – от 50%. Кредит также выдается на 10 лет.

LADA VESTA Седан

На официальном сайте дилера модель стоит от 19 610 рублей – это $9 090. Еще месяц с небольшим назад автомобиль стоил от 18 830 рублей, правда, в долларах цена была приблизительно такой же – $9 080.

Свои программы кредитования на покупку этого автомобиля предлагают четыре белорусских банка: БНБ-Банк , Банк БелВЭБ , Цептер Банк , Приорбанк .

БНБ-Банк предлагает кредиты от 0,01% в первый год и 50%-ным первоначальным взносом до 14,99% на весь срок кредитования и первоначальным взносом в 10%.

Банк БелВЭБ предлагает специальную программу кредитования «Без первоначального взноса». Процентная ставка 9,99% годовых в BYN в первый год, в дальнейшем от 13,6% до 14,1% годовых. Возможно кредитование до 100% стоимости авто.





LADA VESTA Седан

Цептер Банк предлагает три программы кредитования на покупку авто этой марки. Процентные ставки – от 0,01% в первые полгода и 13,99% в дальнейшем до 10% в первый год и 13,9% в дальнейшем.

Наконец, Приорбанк предлагает программу кредитования «10% годовых» на покупку LADA. Процентная ставка 10% годовых в первый год, в дальнейшем 14% (СР + 4 п.п.). Первоначальный взнос – 20% от стоимости авто. Кредит выдается в белорусских рублях. Срок – до 7 лет с возможностью досрочного погашения.

Nissan Almera

Модель у официального дилера сейчас стоит от 19 900 рублей – $9 220. Цена указана как акционная, «старая» цена – 21 900. При этом в конце августа этот же автомобиль стоил от 18 800 рублей. Правда, в долларах цена осталась примерно той же.