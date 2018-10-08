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Топ-5 самых дешевых седанов в белорусских салонах

09.10.2018 13:02 — Разное | Myfin  
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Топ-5 самых дешевых седанов в белорусских салонах
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

В рейтинге рассматриваем варианты до $12 000 в эквиваленте.

Renault Logan 1.6

Одновременно эта модель является и самым дешевым автомобилем от белорусского дилера – вне зависимости от типа кузова. В салонах за такой седан в базовой комплектации сейчас просят от 17 800 рублей – это $8 250. В конце августа просили от 17 400 рублей, на тот момент это равнялось $8 450.

Как и при покупке кроссовера этой марки, в разделе «Программы финансирования» предлагается три варианта кредита на приобретение такого автомобиля – помимо покупки за наличные.

Новый Renault Logan 1.6 можно купить в кредит под 1,9% годовых до конца года. С января 2019 года платежи рассчитываются по ставке стандартной программы – это 16,1%. Кредит выдается в белорусских рублях без справок и поручителей на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения кредита без выплаты процентов. Аванс составляет половину от стоимости авто.

Топ-5 самых дешевых седанов в белорусских салонах

Renault Logan 1.6

По программе «Поехали!» стать владельцем нового Renault Logan 1.6 можно за 3 560 рублей – именно столько составляет авансовый платеж. Кредит также выдается в белорусских рублях на 10 лет. Процентная ставка – 16,1%.

Кредитная программа в белорусских рублях предлагает два варианта финансирования: «Минимальный аванс» и «Минимальная ставка». В первом случае авансовый платеж составляет от 20%, ставка – 16,1%, кредит выдается в белорусских рублях. Второй вариант предполагает ставку в 12,9%, не требуется справка о доходах. Авансовый платеж – от 50%. Кредит также выдается на 10 лет.

LADA VESTA Седан

На официальном сайте дилера модель стоит от 19 610 рублей – это $9 090. Еще месяц с небольшим назад автомобиль стоил от 18 830 рублей, правда, в долларах цена была приблизительно такой же – $9 080.

Свои программы кредитования на покупку этого автомобиля предлагают четыре белорусских банка: БНБ-Банк, Банк БелВЭБ, Цептер Банк, Приорбанк.

БНБ-Банк предлагает кредиты от 0,01% в первый год и 50%-ным первоначальным взносом до 14,99% на весь срок кредитования и первоначальным взносом в 10%.

Банк БелВЭБ предлагает специальную программу кредитования «Без первоначального взноса». Процентная ставка 9,99% годовых в BYN в первый год, в дальнейшем от 13,6% до 14,1% годовых. Возможно кредитование до 100% стоимости авто.

Топ-5 самых дешевых седанов в белорусских салонах

LADA VESTA Седан

Цептер Банк предлагает три программы кредитования на покупку авто этой марки. Процентные ставки – от 0,01% в первые полгода и 13,99% в дальнейшем до 10% в первый год и 13,9% в дальнейшем.

Наконец, Приорбанк  предлагает программу кредитования «10% годовых» на покупку LADA. Процентная ставка 10% годовых в первый год, в дальнейшем 14% (СР + 4 п.п.). Первоначальный взнос – 20% от стоимости авто. Кредит выдается в белорусских рублях. Срок – до 7 лет с возможностью досрочного погашения.

Nissan Almera

Модель у официального дилера сейчас стоит от 19 900 рублей – $9 220. Цена указана как акционная, «старая» цена – 21 900. При этом в конце августа этот же автомобиль стоил от 18 800 рублей. Правда, в долларах цена осталась примерно той же.

Автомобиль можно купить в кредит, рассрочку и лизинг.

 
 
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Myfin.by в продолжение темы самых бюджетных новых автомобилей от белорусских дилеров решил посмотреть, сколько стоят самые дешевые седаны.
 
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