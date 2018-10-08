Как снять классное видео о компании



Фото: probusiness.io с использованием смартфона Samsung S9

Мобильные технологии сделали комфортной жизнь за пределами офиса. Но не все задумываются, что смартфоны, планшеты, приложения способны эффективно решать и бизнес-задачи. Мы решили проверить это вместе c Samsung Galaxy S9/S9+. Объявляем о запуске партнерского проекта «Smart-бизнес».

Команда «Про бизнес» побывала в компаниях из разных сфер, записала интервью, мнения и лайфхаки руководителей и сотрудников. Получилась серия из 12 материалов. На реальных примерах мы показываем, как при помощи смартфона управлять ежедневными процессами: контролировать финансы, запускать маркетинговые активности, налаживать взаимоотношения с сотрудниками, защищать коммерческие данные и достигать других целей.

Тема первой серии — создание корпоративного видео, чтобы разместить его в Интернете и привлечь внимание к компании.

Денис Курьян, телеведущий и предприниматель, руководитель продакшен-студии Promofilm, соучредитель сети кафе-блинных «МамаДома», рассказал и показал, как самостоятельно это сделать.

Оганесу Аванесяну и Александру Ефимову, сооснователям Moby Dick (совмещает тренажерный зал, бойцовский клуб и кофейню), музыкантам групп Morfé и H.A.Quartet, Taran trio и Egor Zabelov trio. мы предложили привести в пример ролики, которые они готовят о своем бизнесе.

Денис Курьян: как делать корпоративное видео и не волноваться

Мы записали ролик с Денисом Курьяном внутри большого бизнес-центра и возле него. Встретились в этом месте специально: многие компании хотят рассказать о себе и своих сотрудниках, не сходя с рабочего места.

Денис Курьян ответил на несколько вопросов:

Как выбрать тему для видеоролика

Как выбрать место для съемок

Как выбрать героя для видео

Как вести себя в кадре и перестать волноваться

Как не допускать распространенных ошибок.

«Итак, вызывает вас шеф и говорит — неплохо бы заполучить корпоративный блог». Что делать?

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Сооснователи Moby Dick: рафинированность уже «неприкольно»

А какое видео можно снять, если сотрудники не сидят в кабинетах, если их работа — общаться с посетителями, покупателями один на один? Мы поехали в модное место Moby Dick и еще раз убедились: для создания роликов о компании не обязательно нанимать специалистов. Многое можно сделать своими руками. Например, сооснователи Оганес Аванесян и Александр Ефимов порой сами придумывают идеи, а затем снимают смартфон.

Один из главных критериев, как они считают: «В ролике должна быть жизнь».



Фото: Александр Глебов, probusiness. iь

— Мы снимаем видеоролики регулярно, с момента создания Moby Dick.

Это важно для нас, потому что видео — самый доступный способ показать максимум информации, передать клиенту все именно так, как видим мы.



Оганес Аванесян. Фото: Александр Глебов, probusiness.io

Идеями для роликов мы занимаемся сами, как и всем маркетингом.

Четкого бюджета на съемки не выделяем.



Фото: Александр Глебов, probusiness.io

Все происходит не по намеченному плану, а обычно с появлением новости, о которой мы хотим рассказать клиентам.

Каждые полгода у нас какое-то движение — новый тренер, крутая кофемашина…

Видео до недавнего времени готовил штатный фото- и видеограф. Техническое задание для него выглядело очень просто: «Вот повод, и о нем нужно снять видео». Когда работаешь с творческими людьми, детализировать нет необходимости — они и сами знают, как нужно снимать. Мы понимаем, что без видения оператора ничего не получится.

Иногда — если в этом есть потребность — оговариваем задание подробнее:

Мы отмечаем, что длительность должна быть не более минуты, ведь зритель не будет смотреть дольше

Например, для ролика о кофейне хотелось найти именно эфиопский джаз, чтобы подчеркнуть стиль заведения

Или в меню появились круассаны, и мы считаем важным это показать. Но пекутся они в технической части кухни, не особо пригодной для съемок. Тогда мы говорим: «Нужно красиво снять круассаны, но крупным планом и в движении, прямо запах их передать».

Бывает, что короткое видео снимет администратор или мы сами. Главное — находить нетривиальный ракурс. Например, этот ролик снял наш администратор. Просто на телефон. Но в этом ролике есть жизнь:

А это видео сняли мы сами, заметив интересное явление на улице:

Распространяем видео мы в социальных сетях, чаще в Instagram. Поскольку они, скорее, имиджевые, то за результатом не уследишь — его точно нельзя измерить количеством новых клиентов. Но мы смотрим на охваты.

Сейчас нас уже не совсем устраивает то, как оформлен наш Instagram. Для нас это уже «неприкольно»:

Хотим добавить немного гранжа, без приукрашивания

Перестала нравиться рафинированность. Всем привычно делать фото немного лучше, чем есть на самом деле

Поэтому в ближайших планах — найти человека со свежим взглядом, который поможет поменять концепцию.

А какие идеи для роликов о своей компании предложили бы вы? :)

Продолжение следует.