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Как снять классное видео о компании
09.10.2018 12:54 — Разное | ProBusiness
Мобильные технологии сделали комфортной жизнь за пределами офиса. Но не все задумываются, что смартфоны, планшеты, приложения способны эффективно решать и бизнес-задачи. Мы решили проверить это вместе c Samsung Galaxy S9/S9+. Объявляем о запуске партнерского проекта «Smart-бизнес».
Команда «Про бизнес» побывала в компаниях из разных сфер, записала интервью, мнения и лайфхаки руководителей и сотрудников. Получилась серия из 12 материалов. На реальных примерах мы показываем, как при помощи смартфона управлять ежедневными процессами: контролировать финансы, запускать маркетинговые активности, налаживать взаимоотношения с сотрудниками, защищать коммерческие данные и достигать других целей.
Тема первой серии — создание корпоративного видео, чтобы разместить его в Интернете и привлечь внимание к компании.
Денис Курьян, телеведущий и предприниматель, руководитель продакшен-студии Promofilm, соучредитель сети кафе-блинных «МамаДома», рассказал и показал, как самостоятельно это сделать.
Оганесу Аванесяну и Александру Ефимову, сооснователям Moby Dick (совмещает тренажерный зал, бойцовский клуб и кофейню), музыкантам групп Morfé и H.A.Quartet, Taran trio и Egor Zabelov trio. мы предложили привести в пример ролики, которые они готовят о своем бизнесе.
Денис Курьян: как делать корпоративное видео и не волноваться
Мы записали ролик с Денисом Курьяном внутри большого бизнес-центра и возле него. Встретились в этом месте специально: многие компании хотят рассказать о себе и своих сотрудниках, не сходя с рабочего места.
Денис Курьян ответил на несколько вопросов:
«Итак, вызывает вас шеф и говорит — неплохо бы заполучить корпоративный блог». Что делать?
Сооснователи Moby Dick: рафинированность уже «неприкольно»
А какое видео можно снять, если сотрудники не сидят в кабинетах, если их работа — общаться с посетителями, покупателями один на один? Мы поехали в модное место Moby Dick и еще раз убедились: для создания роликов о компании не обязательно нанимать специалистов. Многое можно сделать своими руками. Например, сооснователи Оганес Аванесян и Александр Ефимов порой сами придумывают идеи, а затем снимают смартфон.
Один из главных критериев, как они считают: «В ролике должна быть жизнь».
— Мы снимаем видеоролики регулярно, с момента создания Moby Dick.
Это важно для нас, потому что видео — самый доступный способ показать максимум информации, передать клиенту все именно так, как видим мы.
Идеями для роликов мы занимаемся сами, как и всем маркетингом.
Четкого бюджета на съемки не выделяем.
Все происходит не по намеченному плану, а обычно с появлением новости, о которой мы хотим рассказать клиентам.
Каждые полгода у нас какое-то движение — новый тренер, крутая кофемашина…
Видео до недавнего времени готовил штатный фото- и видеограф. Техническое задание для него выглядело очень просто: «Вот повод, и о нем нужно снять видео». Когда работаешь с творческими людьми, детализировать нет необходимости — они и сами знают, как нужно снимать. Мы понимаем, что без видения оператора ничего не получится.
Иногда — если в этом есть потребность — оговариваем задание подробнее:
Бывает, что короткое видео снимет администратор или мы сами. Главное — находить нетривиальный ракурс. Например, этот ролик снял наш администратор. Просто на телефон. Но в этом ролике есть жизнь:
А это видео сняли мы сами, заметив интересное явление на улице:
Распространяем видео мы в социальных сетях, чаще в Instagram. Поскольку они, скорее, имиджевые, то за результатом не уследишь — его точно нельзя измерить количеством новых клиентов. Но мы смотрим на охваты.
Сейчас нас уже не совсем устраивает то, как оформлен наш Instagram. Для нас это уже «неприкольно»:
Поэтому в ближайших планах — найти человека со свежим взглядом, который поможет поменять концепцию.
Продолжение следует.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильные технологии сделали комфортной жизнь за пределами офиса. Но не все задумываются, что смартфоны, планшеты, приложения способны эффективно решать и...
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