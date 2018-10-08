Анекдотичные пьяные разборки: в Гродно жена избила мужа и вызвала милицию

В тот день Светлана вернулась с работы около трех часов дня. Настроение было хорошим, она позвала в гости давнюю подругу Дану, с которой периодически вместе работали. Расположились на кухне. Рюмка за рюмкой, задушевный разговор, воспоминания, искренний смех – не заметили подруги, как пролетело время. Не ждали и столь скорого возвращения с работы хозяина дома. Увидев двух пьяных женщин в своем доме, он забыл о гостеприимстве, прямо с порога предъявив претензии супруге, что приводит в дом кого попало. Посыпались оскорбления, нецензурная брань в адрес жены и ее подруги. Но гостья не реагировала на его агрессию, словно ничего не слышала. Потом она скажет, что «смертельно устала, а спиртное ее несколько расслабило».





Дмитрий решил «помочь» ей выйти из кухни: приподнял за плечи, она сопротивлялась. Светлана, как гостеприимная хозяйка, заступилась за подругу, словесно воспротивилась физическим действиям супруга. За что сама и пострадала: Дмитрий схватил ее за шею. Отбиваясь, она нанесла ему несколько ударов по телу, поцарапала лицо. Схватив со стола увесистую керамическую кружку, ударила по голове с такой силой, что она разлетелась на мелкие части. Несмотря на то, что из разбитого лба текла кровь, мужчина не успокоился, вытолкал жену за пределы квартиры.





В потасовке Светлана забыла о подруге. Та сама вышла, боясь, что достанется и ей. Оказавшись на лестничной клетке, униженная, оскорбленная женщина позвонила по телефону «102», сообщила, что супруг выгнал ее и не впускает в дом. Попасть туда удалось только в присутствии сотрудника милиции. Увидев хозяина жилища с окровавленным лбом, участковый вызвал для пострадавшего скорую помощь.



