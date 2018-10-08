|
Соболенко в фирменном стиле сокрушила Кенин на турнире в Тяньцзине
Белоруска Арина Соболенко преодолела первый круг турнира в китайском Тяньцзине, разобравшись с американкой российского происхождения Софьей Кенин.
Арина Соболенко (11 WTA, Беларусь, 4) — Софья Кенин (50 WTA, США) — 7:6 (4), 4:6, 6:0
Во втором круге соревнований Соболенко сразится с представительницей Польши Магдой Линетт (84 WTA). Матч пройдет завтра, 10 октября, и ориентировочно стартует в 10.00 по белорусскому времени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Арина Соболенко преодолела первый круг турнира в китайском Тяньцзине, разобравшись с американкой российского происхождения Софьей Кенин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)