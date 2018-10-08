В автохаусах запретят продавать машины за наличные

Толчком к изменениям послужили несколько громких дел, связанных с комиссионными автомобилями, в том числе суд над сотрудниками «АвтоКомпаниСевен». Напомним, сдававшие свои авто на комиссию владельцы не получили денег от компании и подали в суд на добросовестных покупателей. Суды постановили вернуть автомобили бывшим владельцам.





Кроме того, по информации МВД, в последнее время участились случаи сбыта транспортных средств с поддельными регистрационными документами, измененными идентификационными номерами, а также находящихся в розыске.





Как правило, выясняется, что транспортное средство фактически было продано покупателю неустановленным лицом, которое предложило выкупить автомобиль за наличные денежные средства без лишнего документооборота. И лишь во время регистрации приобретенного транспортного средства выясняется, что оно было похищено, а документы на него поддельные.





Чтобы не допустить подобных сделок, разработали проект указа, который предусматривает, что проведение расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, в том числе по договору комиссии, за отчуждаемые транспортные средства допускается только в безналичной форме.





Разработчики рассчитывают, что эта мера позволит обеспечить прозрачность расчетов при продаже транспортных средств и защитить законные права продавцов и покупателей, а также предотвратит факты сбыта (легализации) транспортных средств, имеющих криминальное прошлое, исключит предпосылки для возникновения споров о праве собственности между гражданами, каждый из которых считает себя добросовестным приобретателем.





Кроме того, из нынешней редакции указа предлагается убрать часть пункта 1.1 «…сделки по отчуждению физическими лицами таких механических транспортных средств, прицепов к ним или самоходных машин юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям должны совершаться в простой письменной форме путем составления договоров с учетом требований настоящего указа».





— В соответствии с этими изменениями, если физлицо рассчитывается с юрлицом или ИП за автомобиль, то эти расчеты ведутся через банк, на счет получателя. В том числе и по договору комиссии. И эти изменения родились, скорее всего, как раз после дела «АвтоКомпаниСевен». Таким образом, на мой взгляд, государство пытается убрать с рынка недобросовестных продавцов, — пояснил Сергей Иванов, юрист специализированной юридической консультации «Транспорт и право».





Если изменения в указ будут приняты, это ударит в первую очередь по так называемым перекупам, которые часто работают как индивидуальные предприниматели.









А что изменится для автомобильных площадок, которые в том числе работают по договорам комиссии? Мы обратились в отдел продаж одного крупного автохауса.





— На самом деле в этом нововведении для нас нет ничего особенного. По нынешним законам мы не можем принять наличные средства суммой более 1000 базовых величин. То есть покупателям автомобилей стоимостью больше 12 тысяч долларов и так приходилось ездить в банк.





С новым указом платить через банк придется за любой автомобиль. Да, это создает некоторые неудобства и потери на комиссиях и курсовых скачках. Но ничего критического мы в этом не видим, — комментирует руководитель отдела продаж.



