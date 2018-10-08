База данных многодетных семей создается в Беларуси

К 1 января 2020 году создадут единую межведомственную республиканскую базу многодетных семей. В ней будет информация Министерства внутренних дел, Министерства образования и Министерства здравоохранения.

Об этом рассказал заместитель Министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков:

– Мы столкнулись с тем, что не всегда граждане знают о государственных гарантиях, которыми они могут воспользоваться. Цель разработки информационного ресурса - добиться того, чтобы многодетные семьи получали поддержку в полном объеме. Перед нашим ведомством Главой государства поставлена задача - создать республиканскую межведомственную базу многодетных семей к 1 января 2020 года. Сейчас работаем над проектом Указа о создании базы. В нем будут определены положения, как формировать и вести базу и расписаны все роли. Ключевыми министерствами выступят МВД, Минобр и Минздрав.

Сейчас учет многодетных семей ведут 146 территориально-социальных центров обслуживания населения и два городских центра семьи и детей в Минске Гомеле . В банках центров накапливается информация об условиях проживания детей, о занятости родителей, фактах социального неблагополучия и данные, если семья состоит в трудной жизненной ситуации. Пока эта информация собирается отдельно по регионам, консолидированного ресурса нет.

К слову, на 1 июля 2018 года на учетах в центрах состояло свыше 100 тысяч семей, 29 тысяч семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и почти 6 тысяч неполных семей. Семьям оказывают консультационно-информационные, социально-психологические, социально-посреднеческие, услуги почасового ухода за детьми, услуги няни, а также есть услуга временного приюта, социального патроната.