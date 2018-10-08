﻿ База данных многодетных семей создается в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

База данных многодетных семей создается в Беларуси

09.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
К 1 января 2020 году создадут единую межведомственную республиканскую базу многодетных семей. В ней будет информация Министерства внутренних дел, Министерства образования и Министерства здравоохранения.
 
 Об этом рассказал заместитель Министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков:
 
– Мы столкнулись с тем, что не всегда граждане знают о государственных гарантиях, которыми они могут воспользоваться. Цель разработки информационного ресурса - добиться того, чтобы многодетные семьи получали поддержку в полном объеме. Перед нашим ведомством Главой государства поставлена задача - создать республиканскую межведомственную базу многодетных семей к 1 января 2020 года. Сейчас работаем над проектом Указа о создании базы. В нем будут определены положения, как формировать и вести базу и расписаны все роли. Ключевыми министерствами выступят МВД, Минобр и Минздрав.
 
Сейчас учет многодетных семей ведут 146 территориально-социальных центров обслуживания населения и два городских центра семьи и детей в Минске и Гомеле. В банках центров накапливается информация об условиях проживания детей, о занятости родителей, фактах социального неблагополучия и данные, если семья состоит в трудной жизненной ситуации. Пока эта информация собирается отдельно по регионам, консолидированного ресурса нет.
 
К слову, на 1 июля 2018 года на учетах в центрах состояло свыше 100 тысяч семей, 29 тысяч семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и почти 6 тысяч неполных семей. Семьям оказывают консультационно-информационные, социально-психологические, социально-посреднеческие, услуги почасового ухода за детьми, услуги няни, а также есть услуга временного приюта, социального патроната.
 
 
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 1 января 2020 году создадут единую межведомственную республиканскую базу многодетных семей. В ней будет информация Министерства внутренних дел, Министерства...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Опрашиваются жители соседних домов. Назначена экспертиза»: в управлении Следственного комитета прокомментировали обстоятельства смерти новорожденного в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика