«Опрашиваются жители соседних домов. Назначена экспертиза»: в управлении Следственного комитета прокомментировали обстоятельства смерти новорожденного в Гродно

Сообщение о найденном младенце поступило 9 октября около 2 часов от местной жительницы. Тело новорожденного обнаружено на улице Гая возле мусорного контейнера. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы управления и Гродненского межрайонного отдела.

– С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи с участием экспертов и сотрудников милиции произвели осмотр места происшествия. Для установления очевидцев опрашиваются жители соседних домов и иные граждане, располагающие значимой информацией. Проводится ряд других проверочных и процессуальных действий, – сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Назначено производство судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлено, родился ли ребенок живым, а также даны ответы на иные имеющие значение вопросы. По результатам экспертизы следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела.