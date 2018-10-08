﻿ «Опрашиваются жители соседних домов. Назначена экспертиза»: в управлении Следственного комитета прокомментировали обстоятельства смерти новорожденного в Гродно. 21.by
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«Опрашиваются жители соседних домов. Назначена экспертиза»: в управлении Следственного комитета прокомментировали обстоятельства смерти новорожденного в Гродно

09.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Сообщение о найденном младенце  поступило 9 октября около 2 часов от местной жительницы. Тело новорожденного обнаружено на улице Гая возле мусорного контейнера. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы управления и Гродненского межрайонного отдела.   
 
– С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи с участием экспертов и сотрудников милиции произвели осмотр места происшествия. Для установления очевидцев опрашиваются жители соседних домов и иные граждане, располагающие значимой информацией. Проводится ряд других проверочных и процессуальных действий, – сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
 
Назначено производство судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлено, родился ли ребенок живым, а также даны ответы на иные имеющие значение вопросы. По результатам экспертизы следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
 
 
 
 
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Сообщение о найденном младенце поступило 9 октября около 2 часов от местной жительницы. Тело новорожденного обнаружено на улице Гая возле мусорного контейнера. На...
 
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