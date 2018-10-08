В Гродно в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденного

Как стало известно, инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Гая в Гродно. По предварительной информации, женщина выгуливала собаку и обратила внимание на странный пакет возле мусорного контейнера.

В пакете женщина обнаружила женские вещи, а на его дне – тело младенца. Она вызвала милицию и скорую помощь. По словам специалистов, мальчик был новорожденным, с пуповиной и плацентой.

Как сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь БЕЛОЗЕРОВ, по данному факту проводится проверка, назначен ряд экспертиз, которые установят причину смерти ребенка, а также то, погиб мальчик еще в утробе матери или уже после родов. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Также разыскивается мать погибшего младенца. По результатам экспертиз будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.