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В Гродно в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденного

09.10.2018 13:23 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гродно в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденного
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Гая в Гродно. По предварительной информации, женщина выгуливала собаку и обратила внимание на странный пакет возле мусорного контейнера.

В Гродно в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденного В Белыничах возле теплотрассы нашли тело новорожденного мальчика

В пакете женщина обнаружила женские вещи, а на его дне – тело младенца. Она вызвала милицию и скорую помощь. По словам специалистов, мальчик был новорожденным, с пуповиной и плацентой.

Как сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь БЕЛОЗЕРОВ, по данному факту проводится проверка, назначен ряд экспертиз, которые установят причину смерти ребенка, а также то, погиб мальчик еще в утробе матери или уже после родов. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Также разыскивается мать погибшего младенца. По результатам экспертиз будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

 
Теги: Гродно
 
 
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Тело младенца было найдено в ночь с 8 на 9 октября.
 
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