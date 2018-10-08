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Военное образование: Детство в алых погонах

09.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Какой мальчишка не мечтает стать сильным, мужественным, смелым, ловко побеждать врагов, быть везде первым, главным, авторитетом в коллективе товарищей, и не только в компьютерных играх, но и в жизни. Не каждый способен реализовать себя в этом самостоятельно: то загруженность в школе большая, то не хватает физической подготовки, то просто лень и, вообще, в «танках» сегодня решающий бой – какой там кросс и подтягивания, не до них. Все чаще, как следствие, возникают проблемы со здоровьем, и многие мечты о будущем остаются лишь мечтами. Ребенку в силу незрелости мышления сложно постичь цепочку логических связей. Направить его по нужному пути, развивать и прививать правильные привычки, стремления и желания – задача находящихся рядом взрослых.
Военное образование: Детство в алых погонах

Ежегодно в мае сотни мальчишек из разных уголков нашей Родины съезжаются в столицу, чтобы стать курсантами Минского суворовского военного училища. Они едут за сотни километров, уговаривают родителей подать документы, волнуются, расстраиваются, если забыли взять что-то необходимое из дома. Но мечта эта покоряется только самым настойчивым и целеустремленным.

«Я всегда мечтал быть сильным, смелым, уверенным в себе, настоящим мужчиной, на которого можно положиться, который будет настоящей опорой для своих родных. Однажды по телевизору смотрел парад ко Дню Независимости, и там самыми первыми в коробке шли мальчишки-суворовцы с барабанами. Присмотрелся – они все чуть старше меня, красивые, гордые, сильные, настоящие военные – будущие офицеры, те, кем я хотел стать. И я загорелся! Загорелся мечтой стать такими, как они, поступить в суворовское училище и так же пройти в парадной коробке», - такие истории зачастую можно услышать от первокурсников Минского суворовского военного училища. 12-летним мальчишкам, которые впервые в жизни приняли самостоятельное решение, предстоят серьезные испытания взросления и становления в последующие 5 лет. Вместе они преодолевают множество трудностей, учатся, дружат, помогают друг другу.

Сегодня в стенах училища немало представителей Гродненщины.

«Я рад за своих земляков, - делится суворовец выпускного курса Роман Буценец. – Я сам из города Гродно. Когда узнал, что в училище поступили ребята из моих мест – это как привет из родного дома. Стараюсь помогать им во всем. Кроме того, у нас есть ритуал, который проводится 1 сентября, – посвящение в суворовцы, где молодому пополнению вручают алые погоны. Надеюсь, что у них все сложится отлично».

В училище поступают мальчишки после окончания 6-го класса. Срок обучения - 5 лет. Все суворовцы находятся на полном государственном обеспечении, включающем в себя четырехразовое питание, наличие повседневной и парадной формы одежды (зимней и летней), обувь, каждый месяц им выплачивается стипендия. Кроме того, суворовцы - постоянные участники всех торжественных мероприятий в столице. Они бесплатно посещают крупнейшие выставки города, театры, музеи, мемориальные комплексы, исторические места, крупные промышленные предприятия. Для них организовываются встречи с ветеранами, действующими офицерами различных силовых структур, известными людьми. В училище широко развита культурная деятельность: конкурсы художественной самодеятельности, балы, дискотеки, работает литературная студия. Благодаря сотрудничеству с Белорусской православной церковью налажена система работы по духовно-нравственному воспитанию суворовцев. В училище 12 лет действует православный воинский храм в честь Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Ежегодно торжественное богослужение в стенах храма проводит глава белорусской православной церкви.

Ни для кого не секрет, что в училище существует уставной порядок, свои правила, которые необходимо выполнять. Здесь нет понятий «не хочу», «не буду». Тут действуют другие категории и принципы – я должен! Присутствует здоровый эффект соревнования.

Если в войсках солдаты встают в 6.00, то в училище команда «рота, подъем!» звучит в 7 утра. Суворовцы встают и в течение одной минуты надевают спортивную форму, строятся и выбегают на зарядку. Затем завтрак и занятия. Обязательно      изучение на повышенном уровне физики, математики, иностранных языков.  Присутствуют и многие военные дисциплины: огневая, тактическая и строевая подготовка. Однако любимые предметы у воспитанников – этика и эстетика. В свободное время каждый суворовец обязательно посещает бальные танцы. Ежегодно в училище проходит новогодний бал с венским вальсом и мазурками, на который приглашаются учащиеся всех кадетских училищ страны.

В стенах училища формируется настоящее кадетское братство, своя уникальная атмосфера и отношения. Здесь каждый друг другу товарищ и брат. Шутка ли – жить бок о бок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю! Главными помощниками юных суворовцев становятся командиры и офицеры-воспитатели, среди которых немало выпускников суворовского училища.

Марина ОЛЕХНОВИЧ, ведущий специалист группы призыва на военную службу Сморгонского военкомата.

 
Теги: Гродно
 
 
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Какой мальчишка не мечтает стать сильным, мужественным, смелым, ловко побеждать врагов, быть везде первым, главным, авторитетом в коллективе товарищей, и не только...
 
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