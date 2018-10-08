Два российских футболиста избили белоруса за замечание

Скандал разразился в Москве 8 октября – два спортсмена российской сборной по футболу – нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили двух человек.

Об этом пишут российские СМИ, в частности, Telegram-канал Mash .

Футболисты отмечали десятилетие своей дружбы вместе с компанией. Выйдя из стрип-клуба, они стали пинать ногами машины на стоянке. Когда один из водителей сделал им замечание, они вытащили его из машины и стали бить ногами.

Пострадавшим оказался 33-летний белорус Виктор Соловьев, водитель телеведущей программы «Доброе утро» на Первом канале Ольги Ушаковой, который ждал ее на стоянке в Мерседесе. Мужчину с сотрясением мозга и черепно-мозговыми травмами доставили в реанимацию. Позже он сообщил, что подал заявление у полицию.

В этот же вечер Кокорин и Мамаев в московском ресторане избили крупного чиновника, директора Минпромторга России Дениса Пака.

В ближайшее время водителю будут предъявлены для опознания фотографии футболистов. Жена Павла Мамаева прокомментировала скандал, заявив, что ей стыдно за поведение супруга.