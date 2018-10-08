В Беларуси намерены пересмотреть стимулирующие меры для развития возобновляемых источников энергии, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич сегодня на пленарной сессии Белорусского энергетического и экологического форума, передает корреспондент БЕЛТА.



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"Сегодня, на наш взгляд, с учетом развития современных технологий и значительного уменьшения капвложений в такие энергообъекты, общество приближается к тому уровню ответственности в вопросах экологии, который позволяет государству снижать стимулирующие меры для развития возобновляемых источников энергии, - сказал Виктор Каранкевич. - В настоящее время ведется работа по совершенствованию законодательства, регулирующего данный вопрос, и я уверен, что мы сможем найти баланс интересов производителей и потребителей, для нас это тоже является стратегической задачей".

Министр напомнил, что принятие закона "О возобновляемых источниках энергии" и установленные в соответствии с ним стимулирующие тарифы на электрическую энергию способствовали развитию ВИЭ. Инвесторам гарантировано подключение установок к государственным электрическим сетям и приобретение всей предложенной ими энергии. В результате мощность установок ВИЭ организаций, не входящих в систему Минэнерго, к 2021 году по сравнению с 2012 годом возрастет более чем в 30 раз (с 20 МВт до 670 МВт).