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В жилом фонде Бреста начался отопительный сезон

09.10.2018 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В понедельник, 8 октября, тепло пошло в квартиры жителей Бреста. На данный момент речь идет о 21 %.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59545.php

В жилом фонде Бреста начался отопительный сезон

Процесс подачи тепла поэтапный и займет пять дней.

Одновременно подать тепло во все брестские дома невозможно в связи с технологическими условиями работы теплоисточников.

В пятницу 12 октября жилой фонд города будет полностью обеспечен теплом.

Подача тепла в детские сады и учреждения здравоохранения Бреста началась со 2 октября.

Вниманию жителей города Бреста!

В течение 10 дней после подачи тела в жилом фонде будет проходить регулирование внутридомовых сетей центрального отопления. Данный процесс необходим для бесперебойной подачи тепла в жилые помещения.

 
Теги: Брест
 
 
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В понедельник, 8 октября, тепло пошло в квартиры жителей Бреста. На данный момент речь идет о 21 %. Процесс подачи тепла поэтапный и займет пять дней. Одновременно...
 
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