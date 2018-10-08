В жилом фонде Бреста начался отопительный сезон

В понедельник, 8 октября, тепло пошло в квартиры жителей Бреста. На данный момент речь идет о 21 %.



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Процесс подачи тепла поэтапный и займет пять дней.

Одновременно подать тепло во все брестские дома невозможно в связи с технологическими условиями работы теплоисточников.

В пятницу 12 октября жилой фонд города будет полностью обеспечен теплом.

Подача тепла в детские сады и учреждения здравоохранения Бреста началась со 2 октября.

Вниманию жителей города Бреста!

В течение 10 дней после подачи тела в жилом фонде будет проходить регулирование внутридомовых сетей центрального отопления. Данный процесс необходим для бесперебойной подачи тепла в жилые помещения.