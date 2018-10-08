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В жилом фонде Бреста начался отопительный сезон
09.10.2018 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
В понедельник, 8 октября, тепло пошло в квартиры жителей Бреста. На данный момент речь идет о 21 %.
Процесс подачи тепла поэтапный и займет пять дней.
Одновременно подать тепло во все брестские дома невозможно в связи с технологическими условиями работы теплоисточников.
В пятницу 12 октября жилой фонд города будет полностью обеспечен теплом.
Подача тепла в детские сады и учреждения здравоохранения Бреста началась со 2 октября.
Вниманию жителей города Бреста!
В течение 10 дней после подачи тела в жилом фонде будет проходить регулирование внутридомовых сетей центрального отопления. Данный процесс необходим для бесперебойной подачи тепла в жилые помещения.
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В понедельник, 8 октября, тепло пошло в квартиры жителей Бреста. На данный момент речь идет о 21 %. Процесс подачи тепла поэтапный и займет пять дней. Одновременно...
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