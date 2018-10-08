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Критерии определения социально опасного положения детей пересматриваются в Беларуси

09.10.2018 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси разрабатывается новый документ, который определит критерии социально опасного положения для детей в семьях. Об этом сообщила главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова на пресс-конференции, приуроченной ко Дню матери, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59543.php

Критерии определения социально опасного положения детей пересматриваются в Беларуси

"Мы сейчас заняты разработкой постановления о порядке признания детей находящимися в социально опасном положении. В этот документ мы пытаемся вложить все основные положения о том, что семья - это институт, который может сам воспитывать детей и должен это делать. Вмешательство возможно только в крайнем случае, когда есть угроза для детей", - сказала Елена Симакова. По ее словам, чем младше ребенок, тем больше для него угроза, "потому что одно дело - оставить без присмотра маленького ребенка, и совсем другое - подростка".

 
 
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В Беларуси разрабатывается новый документ, который определит критерии социально опасного положения для детей в семьях. Об этом сообщила главный специалист...
 
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