Белоруска вошла в список женщин-предпринимательниц в Forbes

Белоруска Любовь Пашковская, основательница и глава компании Verv, вошла в список «Топ-50 женщин-технологических предпринимателей из Европы», составленном журналом Forbes. Ее отметили в категории «Потребительские технологии».



Фото: Liuba Pashkovskaya / facebook.com

Любовь возглавляла направление мобильной разработки в компании Viaden. В 2013 году она стала сооснователем компании Red Rock Apps, которую позже переименовали в Verv. По словам предпринимательницы, годовой доход проекта сейчас составляет 30 миллионов долларов.

Verv входит в списки лучших разработчиков мобильных приложений в Европе и США. Разработки компании для ходьбы, бега и упражнений суммарно помогли пользователям пользователям потерять около 1,3 миллиона килограммов.

Эксперты Forbes при составлении списка учитывали три показателя: лидерство (должность в компании или отрасли), финансовое воздействие (прибыль компании или продукта), а также общее влияние (оценивается индивидуально). Целью списка было «показать, насколько много женщин-предпринимателей, которые меняют мир». Всего в него вошли 50 женщин из разных стран Европы.