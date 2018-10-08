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Кокорин и Мамаев предлагали 5 миллионов рублей за изъятие видео с избиением Пака
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев предлагали пять миллионов российских рублей за
Этот вопрос пытались решить друзья футболистов. Через пару часов после драки они подъехали в «Кофеманию» и предложили им пять миллионов за их сервера. Сообщается, что им это не удалось только из-за того, что ранее видео забрал водитель Пака и передал его в милицию.
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Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев предлагали пять миллионов российских рублей за видео с избиением чиновника Минпромторга Дениса Пака,...
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