Президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает идею о придании ОБСЕ большей роли в решении международных проблем. Об этом он заявил сегодня на встрече с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером.







«Вы можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку в проведении любых мероприятий по линии ОБСЕ здесь в Минске. Я абсолютно поддерживаю вашу личную устремленность на реформирование организации и придание ей большей роли в решении международных проблем. Это абсолютно созвучно с нашим мнением, нашими оценками роли и места ОБСЕ в современном мире», — заявил белорусский лидер.





«Беларусь, как вы знаете, и вы это оценили, всегда выступала и выступает за диалог. В этом сложном и противоречивом мире диалог является главным средством общения между народами, лидерами государств, государствами вообще. И то, что мы сегодня собрались в Минске на антитеррористическую конференцию, — это очень сильный сигнал для нашего региона. Мы сделаем все для того, чтобы эта конференция, которая проходит в Беларуси впервые, стала знаковым событием и заняла достойное место в истории развития не только ОБСЕ», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства особо подчеркнул важность тематики проводимой в Минске под эгидой ОБСЕ международной конференции, которая посвящена предотвращению и борьбе с терроризмом в цифровую эпоху. «Мы собрались для обсуждения важнейшей проблемы, которая сегодня стоит перед человечеством. То, что мы это мероприятие проводим здесь, — это прежде всего ваша заслуга и вашего секретариата. И я вам за это благодарен. Терроризм, киберпреступность, торговля людьми, нелегальная миграция — это все то, что сегодня очень беспокоит страны мира, и особенно страны нашего региона. Они прежде всего страдают от проявлений подобных нечеловеческих действий», — сказал Президент.





Александр Лукашенко отметил, что в ближайшее время Беларусь также будет принимать встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. «Я буду рад видеть вас здесь, в Минске, чтобы в рамках этой влиятельной конференции вы смогли высказать свое мнение, а также выслушать мнение многих экспертов и людей высокого уровня по нашим общим проблемам. Хочу вас заверить, что мы, как и прежде, будем всегда стремиться к тому, чтобы сыграть большую роль в урегулировании конфликтов, которые, к сожалению, присутствуют на нашем Евразийском континенте», — сказал белорусский лидер.

«Двери нашей Беларуси и ее столицы для вас всегда открыты. Говорите, что мы должны сделать. Мы готовы сделать больше для безопасности на нашем континенте», — резюмировал глава государства.

Целью нынешнего официального визита генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера является участие в международной конференции высокого уровня «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху», а также обсуждение текущего состояния отношений между Беларусью и ОБСЕ и их дальнейшего развития.



Томас Гремингер поблагодарил руководство Беларуси за огромный вклад в работу ОБСЕ

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер благодарит руководство Беларуси за огромный вклад в работу ОБСЕ. Об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный секретарь ОБСЕ, в частности, отметил, что Беларусь является площадкой для встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. «Вы предоставляете организационную поддержку заседаниям этого важного формата, но вы также оказываете очень важную политическую поддержку», — сказал он.

«Беларусь относится к редкой группе стран, которая занимается строительством мостов. И это особенно важно сейчас, когда разногласия между Востоком и Западом только усиливаются», — добавил Томас Гремингер.





Томас Гремингер: минский формат переговоров по Украине остается очень важным

«Я думаю, это очень важный формат, и он останется очень важным, обеспечивая платформу для диалога для всех подписантов минских соглашений. Беларусь делает очень хорошую работу, поддерживая этот формат. Но, конечно, возможности по обеспечению конкретных результатов в рамках такого формата во многом зависят от политической воли. И, как вы знаете, политическая готовность к выполнению положений минских соглашений и в области безопасности, и в политической составляющей находится у сторон не на очень высоком уровне», — сказал генеральный секретарь.





Он также назвал успешным совместным начинанием международную конференцию высокого уровня в Минске, посвященную предотвращению и борьбе с терроризмом в цифровую эпоху. «Эта конференция является красноречивым свидетельством очень тесного сотрудничества между Беларусью и ОБСЕ по целому ряду вопросов, в том числе таким, как борьба с торговлей людьми, реформа сектора безопасности, вопросы гендерного равенства, — сказал Томас Гремингер. — Мы также обсуждали то, как можно укрепить это сотрудничество. Но моим основным посланием были слова благодарности за все те усилия, которые Беларусь предпринимает для ОБСЕ».

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече с Президентом Беларуси возможная кандидатура нового представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, генеральный секретарь ОБСЕ сказал: «Нет, мы это не обсуждали. И, разумеется, это дело украинской стороны — решать этот вопрос».

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