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«Не понимаю таких людей»: соседи о гибели новорожденного в Гродно

09.10.2018 14:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Гродно на мусорной площадке обнаружено тело новорожденного ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не понимаю таких людей»: соседи о гибели новорожденного в Гродно

Оно было на дне пластикового пакета под женскими вещами. Шокирующую находку первой заметила женщина, которая среди ночи выгуливала собаку.

В пакете на мусорной площадке в Гродно обнаружено тело младенца

Проходя мимо контейнеров, она обратила внимание на этот пакет. Помимо тела, в нем лежали пуповина и плацента. На место прибыли медики, но они могли лишь констатировать смерть ребенка.

«Не понимаю таких людей»: соседи о гибели новорожденного в Гродно

Я одного не понимаю: ну не хочешь ты растить, во – в детдом отдай. Как говорится, откажись в роддоме и все. Зачем это все? Человек не успел родиться, его уже лишили. Не понимаю таких людей…

«Не понимаю таких людей»: соседи о гибели новорожденного в Гродно

Это ужасно! Разорвать только на части ту мамашу, которая это сделала!

«Не понимаю таких людей»: соседи о гибели новорожденного в Гродно

Милиция сейчас разыскивает очевидцев происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые помогут прояснить, от чего наступила смерть новорожденного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно на мусорной площадке обнаружено тело новорожденного ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно было на дне...
 
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