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Шесть случаев: в Гродно задержан серийный эксгибиционист
Новости Беларуси. В Гродно задержан серийный эксгибиционист. О мужчине писали в соцсетях и некоторых региональных Интернет-ресурсах.
Как
Отмечается, что парень не совершал каких-либо иных действий, агрессию не проявлял, на психиатрическом учёте не состоит. Сейчас гражданин находится в ИВС.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Весной 2018 года в Минске задержали эксгибициониста.
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Новости Беларуси. В Гродно задержан серийный эксгибиционист. О мужчине писали в соцсетях и некоторых региональных Интернет-ресурсах. Как сообщает УВД...
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