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Шесть случаев: в Гродно задержан серийный эксгибиционист

09.10.2018 13:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Гродно задержан серийный эксгибиционист. О мужчине писали в соцсетях и некоторых региональных Интернет-ресурсах.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 26-летний подозреваемый действовал на территории Октябрьского района несколько недель. За это время молодой человек шесть раз демонстрировал школьникам половые органы.  

Отмечается, что парень не совершал каких-либо иных действий, агрессию не проявлял, на психиатрическом учёте не состоит. Сейчас гражданин находится в ИВС.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

Весной 2018 года в Минске задержали эксгибициониста.  

Юноша выскочил из здания в одних кроссовках – подробнее здесь.  

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно задержан серийный эксгибиционист. О мужчине писали в соцсетях и некоторых региональных Интернет-ресурсах.   Как сообщает УВД...
 
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