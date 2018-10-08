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9 октября «Юность» сыграет с ТПС в рамках группового этапа хоккейной Лиги чемпионов
Новости Беларуси. «Юность» проведет 9 октября пятый матч группового этапа хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Новости Беларуси. В Турку парни Михаила Захарова сыграют с соперниками из финского ТПС
Напомним, в этом розыгрыше турнира минчане одержали одну победу в четырех матчах. С тремя очками они занимают третье место в группе B. Сегодняшняя игра начнется в 19:00.
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Новости Беларуси. «Юность» проведет 9 октября пятый матч группового этапа хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Новости Беларуси. В Турку...
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