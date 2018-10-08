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19-21 октября Слуцке выступит цирк «Антре»
09.10.2018 — Разное | Слуцк Город
С пятницы по воскресенье, 19-21 октября, цирк «Антре» совместно с Бресткой областной филармонией представит в Слуцке международную программу в двух отделениях «Цирковой экспресс Москва-Минск».
В программе выступления: шари-вари со скакалками, дрессура шетлендских пони, самая маленькая в мире южно-американская лошадка фалабелла, воздушная гимнастка в кольце, «Доктор Айболит и дрессированные обезьянки», шоу мыльных пузырей, золотой призер фестиваля в Риге «Силовой экстрим», а также восточная сказка от Фатимы с экзотическими персонажами и фаер-шоу.
Для случчан выступят акробаты-каскадеры Зементовы на единственном в мире гигантском велосипеде, будет продемонстрирована свободная дрессура лошади, эксцентричный номер «слон-интеллектуал Валера», воздушные гимнасты на полотнах и зажигательный клоун Scotch.
ЧУП «Цирк Антре» УНП 690660651
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С пятницы по воскресенье, 19-21 октября, цирк «Антре» совместно с Бресткой областной филармонией представит в Слуцке международную программу в двух отделениях...
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