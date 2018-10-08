19-21 октября Слуцке выступит цирк «Антре»





С пятницы по воскресенье, 19-21 октября, цирк «Антре» совместно с Бресткой областной филармонией представит в Слуцке международную программу в двух отделениях «Цирковой экспресс Москва-Минск».

В программе выступления: шари-вари со скакалками, дрессура шетлендских пони, самая маленькая в мире южно-американская лошадка фалабелла, воздушная гимнастка в кольце, «Доктор Айболит и дрессированные обезьянки», шоу мыльных пузырей, золотой призер фестиваля в Риге «Силовой экстрим», а также восточная сказка от Фатимы с экзотическими персонажами и фаер-шоу.

Для случчан выступят акробаты-каскадеры Зементовы на единственном в мире гигантском велосипеде, будет продемонстрирована свободная дрессура лошади, эксцентричный номер «слон-интеллектуал Валера», воздушные гимнасты на полотнах и зажигательный клоун Scotch.

Цирк расположится на перекрёстке улиц Виленская и Тройчанская неподалёку от медколледжа.

Начало представлений: 19 октября - в 18:00, 20 октября - в 17:00, 21 октября - в 14:00.

Стоимость билетов: до 25 рублей, детям до 3 лет бесплатно.

Телефоны для справок: +375(25)949-75-35, +375(29)857-09-74.



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