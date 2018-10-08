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19-21 октября Слуцке выступит цирк «Антре»

09.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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19-21 октября Слуцке выступит цирк «Антре»

С пятницы по воскресенье, 19-21 октября, цирк «Антре» совместно с Бресткой областной филармонией представит в Слуцке международную программу в двух отделениях «Цирковой экспресс Москва-Минск». 

В программе выступления: шари-вари со скакалками, дрессура шетлендских пони, самая маленькая в мире южно-американская лошадка фалабелла, воздушная гимнастка в кольце, «Доктор Айболит и дрессированные обезьянки», шоу мыльных пузырей, золотой призер фестиваля в Риге «Силовой экстрим», а также восточная сказка от Фатимы с экзотическими персонажами и фаер-шоу.

Для случчан выступят акробаты-каскадеры Зементовы на единственном в мире гигантском велосипеде, будет продемонстрирована свободная дрессура лошади, эксцентричный номер «слон-интеллектуал Валера», воздушные гимнасты на полотнах и зажигательный клоун Scotch.

  • Цирк расположится на перекрёстке улиц Виленская и Тройчанская неподалёку от медколледжа. 
  • Начало представлений: 19 октября - в 18:00, 20 октября - в 17:00, 21 октября - в 14:00. 
  • Стоимость билетов: до 25 рублей, детям до 3 лет бесплатно. 
  • Телефоны для справок: +375(25)949-75-35, +375(29)857-09-74. 

ЧУП «Цирк Антре» УНП 690660651

 
Теги: Минск
 
 
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С пятницы по воскресенье, 19-21 октября, цирк «Антре» совместно с Бресткой областной филармонией представит в Слуцке международную программу в двух отделениях...
 
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