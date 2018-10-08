Езда по встречной, драка в сборной, кутеж в Монте-Карло. Как еще отметились Мамаев и Кокорин

Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев дружат десять лет. Именно этот повод стал поводом для гулянки в стриптиз-клуба вночь с воскресенья на понедельник, после которой они сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака. SPORT.TUT.BY вспоминает самые громкие истории с участием неразлучной парочки.



Фото: Инстаграм Александра Кокорина

Отдых в Майами

Известно, что футболисты дружат со школьных времен, но впервые об их отношениях заговорили в 2012 году. Тогда Мамаев и Кокорин на широкую ногу отдохнули в Майами. При этом игроки неоднократно размещали фото своих теплых объятиях и совместных купаний в ванной, а Павел подписал один из кадров «Люблю его». Футболистов заподозрили в нетрадиционных сексуальных отношениях, но они поспешили опровегнуть эти домыслы.

Во время этого же отдыха Кокорин рассказал об их похождениях в клубе LIL.

«Если России нужны новости, то пишите, что Кокорин и Мамаев облили Lil Wayne шампанским, была драка», — написал он в твиттере.

Драка на Евро-2016

Сборная России провалила чемпионат Европы-2016, набрав лишь одно очко в трех играх. Как сообщает Life, эмоции от поражений привели к потасовкам в команде. Павел Мамаев с использованием нецензурной лексики обвинял главного тренера Леонида Слуцкого в том, что он выпустил его лишь на замену. Слуцкий требовал извинений, но Мамаев лишь продолжал оскорблять тренера. История повторилась и на следующий день. В какой-то момент не выдержал полузащитник ЦСКА Роман Широков, заехавший Павлу Мамаеву в глаз. Остальные игроки ЦСКА подошли к Мамаеву и сказали, что если он продолжит, то получит по лицу еще раз.



Фото: Инстаграм Павла Мамаева

Впрочем, сам футболист все опровергает, уверяя, что просто ударился в тренажерном зале.

Стрельба на свадьбе и майка с Эскобаром

В прошлом декабре Александр Кокорин гулял на свадьбе футболиста Алана Чочиева, с которым когда-то выступал еще за молодежный состав московского «Локомотива». В разгар вечера Кокорин появился с пистолетом в руках и под выкрик «Чочи, со свадьбой!» сделал несколько выстрелов, чем похвастался в своем инстаграме.





Никакого наказания Кокорин не понес. Как и в случае с майкой одного из главных преступников XX века Пабло Эскобара все ограничилось шутками в соцсетях.



Фото: инстаграм Александра Кокорина

Езда по встречной

В марте 2017 года Александр Кокорин был лишен водительских прав на четыре месяца за езду по встречной полосе. Life утверждал, что футболист устроил на своем Bentley гонки, но сам Кокорин убеждал общественность, что лишь задел полосу при повороте налево.

Он подал апелляцию на решение суда, но она была отклонена.

Кутеж в Монако

После провального Евро-2016 Кокорин и Мамаев подогрели градус ненависти к российским футболистам гулянкой в Монако. Они пили шампанское стоимостью до 500 евро за бутылку. Причем таких бутылок было куплено сразу 500 штук. Распитие напитков происходило под гимн России. Игроки убеждали, что покупку оплатил гость за соседним столиком, но все же вынуждены были принести извинения.





«Я сожалею о том, что произошло. Хотел бы попросить прощения у всех, кого обидел мой поступок. Я не оправдываюсь. Но хочу повторить, что не имею отношения к тем количествам шампанского, тем невероятным суммам и, что самое важное, к тому, что ставили русский гимн. Это полная чушь… Неправильно, что после вброшенного видео, за которым нет никаких фактов и доказательств, на тебя вешают все грехи. Но сейчас осознаю, что сам факт появления в подобном заведении выглядел глупо», — заявил Кокорин.

Игроков перевели в дубль и оштрафовали на месячную зарплату. Для Кокорина эта сумма составила 290 тысяч евро, для Мамаева — 130 тысяч.