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Смотрим клип "Холостяк" с ЛСП, Feduk'ом и Егором Кридом в компании сексуальных красоток
Сегодня на YouTube-канале группы ЛСП появился клип на песню «Холостяк». Вместе с белорусским рэпером Олегом Савченко, Егором Кридом и Федуком в видео снимается толпа полуобнаженных девушек.
В клипе три рэпера, опьяненные собственной свободой, попадают в плен женщин — в матриархальном обществе роли альфа-самцов сводятся к глажке, утюжке и мытью посуды. Клип срежиссировала Алина Пязок, которая в том числе снимает видео для Little Big.
Напомним, что три недели назад рэпер Олег Савченко (ЛСП), Feduk и Егор Крид
Feduk приедет в Минск 8 ноября и выступит в Prime Hall
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6 октября в приложении «Афиша TUT.BY»
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В клипе три рэпера, опьяненные собственной свободой, попадают в плен женщин. Видео срежиссировала Алина Пязок, которая снимает клипы для Little Big.
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