Сегодня на YouTube-канале группы ЛСП появился клип на песню «Холостяк». Вместе с белорусским рэпером Олегом Савченко, Егором Кридом и Федуком в видео снимается толпа полуобнаженных девушек.

В клипе три рэпера, опьяненные собственной свободой, попадают в плен женщин — в матриархальном обществе роли альфа-самцов сводятся к глажке, утюжке и мытью посуды. Клип срежиссировала Алина Пязок, которая в том числе снимает видео для Little Big.

Напомним, что три недели назад рэпер Олег Савченко (ЛСП), Feduk и Егор Крид презентовали новый трек «Холостяк» на «Вечернем Урганте». По словам Федука, идея песни принадлежит Олегу Савченко — возможно, именно поэтому клип появился на YouTube-канале белорусского музыканта. Кстати, в июле этого года Олег ЛСП перестал быть холостяком — он женился на своей девушке Владиславе.



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