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Смотрим клип "Холостяк" с ЛСП, Feduk'ом и Егором Кридом в компании сексуальных красоток

09.10.2018 14:42 — Разное | Tut.by  
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Сегодня на YouTube-канале группы ЛСП появился клип на песню «Холостяк». Вместе с белорусским рэпером Олегом Савченко, Егором Кридом и Федуком в видео снимается толпа полуобнаженных девушек.

В клипе три рэпера, опьяненные собственной свободой, попадают в плен женщин — в матриархальном обществе роли альфа-самцов сводятся к глажке, утюжке и мытью посуды. Клип срежиссировала Алина Пязок, которая в том числе снимает видео для Little Big.

Напомним, что три недели назад рэпер Олег Савченко (ЛСП), Feduk и Егор Крид презентовали новый трек «Холостяк» на «Вечернем Урганте». По словам Федука, идея песни принадлежит Олегу Савченко — возможно, именно поэтому клип появился на YouTube-канале белорусского музыканта. Кстати, в июле этого года Олег ЛСП перестал быть холостяком — он женился на своей девушке Владиславе.

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6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви», которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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В клипе три рэпера, опьяненные собственной свободой, попадают в плен женщин. Видео срежиссировала Алина Пязок, которая снимает клипы для Little Big.
 
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