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В автохаусах в Беларуси могут запретить продажу машин за наличные

09.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В автохаусах в Беларуси могут запретить продажу машин за наличные

В Беларуси предлагают оставить лишь безналичную форму оплаты при покупке автомобилей в автохаусах. Соответствующее предложение содержится в проекте указа о внесении изменений в указ №504 от 15 октября 2007 года "О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств". Документ вынесен на общественное обсуждение и размещен на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в МАРТ, толчком для принятия данного предложения стало коллективное обращение, поступившее на рассмотрение в министерство из Администрации Президента Беларуси. В обращении речь шла о незаконных схемах работы сотрудников комиссионных магазинов, которые принимали у граждан автомобили и продавали их третьим лицам. Владельцам денежные средства не передавались вовсе либо они получали часть суммы.

"В этой связи подготовлен проект указа, которым предусматривается, что проведение расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, в том числе по договору комиссии, за отчуждаемые транспортные средства допускается только в безналичной форме", - сказали в МАРТ.

Предлагаемая мера, считают в ведомстве, позволит обеспечить прозрачность расчетов при продаже транспортных средств и защитить законные права продавцов и покупателей, а также предотвратит факты сбыта (легализации) транспортных средств, имеющих криминальное прошлое, исключит предпосылки для возникновения споров о праве собственности между гражданами, каждый из которых считает себя добросовестным приобретателем.

"Кроме того, предлагаемая мера послужит импульсом для дальнейшего развития безналичных расчетов и сокращения масштабов теневой экономики", - добавили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.


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В Беларуси предлагают оставить лишь безналичную форму оплаты при покупке автомобилей в автохаусах. Соответствующее предложение содержится в проекте...
 
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