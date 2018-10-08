Представитель СК ответил комитету ООН про «дело БелТА»: «Это банальное хакерство»

8-9 октября в Комитете ООН по правам человека проходит обсуждение официального и альтернативного (от правозащитников) докладов о ситуации в стране. Во второй день рассматривают официальный отчет. Члены комитета спросили представителя Следственного комитета Галину Суздалеву о «деле БелТА». Она сказала, что это «банальное хакерство», пишет TUT.by.

Суздалева заявила, что «дело БелТА» «действительно имеется»: «СК проводит расследование по факту несанкционированного доступа к материалам платной подписки Беларуского телеграфного агентства. В рамках расследования были установлены многочисленные факты неправомерного доступа к подписке БелТА без ведома и согласия агентства – без осуществления платы за подписку, без заключения договоров».

По ее словам, материалы, опубликованные на платной подписке БелТА, «не находились в открытом доступе», и там публиковались новости, которые появлялись «раньше, чем на официальном сайте». Суздалева подчеркнула, что «физические лица привлечены к уголовной ответственности не за политические взгляды. За банальное хакерство!»

Она также отметила, что портал TUT.BY имел договорные отношения с Reuters и ВВС, но должностные лица «в то же самое время, не считали нужным инициировать заключение договора с БелТА».

Также представитель СК сказала, что подозреваемые по «делу Белта» задерживались согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса Беларуси и методикам, которые касаются расследования преступлений в сфере компьютерной информации.