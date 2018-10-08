ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокуратура против решения Мингорисполкома снести точки фастфуда в Каменной Горке

09.10.2018 13:56 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

20 сентября мы писали, что Мингорисполком требует от беларуской компании «Реви Тар» снести здания общепита возле станций метро «Каменная Горка» и «Восток». Причина в конфликте с Dana Holdings. Но на сторону беларуской компании стала Генпрокуратура – оказывается, еще 1 октября она подала протест против решения Мингорисполкома. Об этом ведомство сообщило в своем ответе «Реви Тару», пишет TUT.by.

«По результатом проведенной Генереальной прокуратурой совместно с прокуратурой города Минска проверки прокурором города Минска 01.10.2018 года в Минский горисполком принесены протесты об отмене противоречащих законодательству решений Мингорисполкома от 29.03.2018 и 02.08.2018», – сказано в ответе «Реви Тару».

Это значит, что Генпрокуратура опротестовала решения города о сносе зданий общепита в Каменной Горке (где расположены в том числе KFC и Burger King), а также зданий на выходе из метро «Восток».

Протест подлежит обязательному рассмотрению Мингорисполкомом не позднее чем в десятидневный срок с момента поступления. То есть мэрия до 10 октября должна либо отменить решения, либо нет. О результатах сообщается прокурору. Кроме того, протест приостанавливает исполнение решений Мингорисполкома.

Если решения города не будут отменены в десятидневный срок вышестоящим госорганом, то прокурор может заявить в суд об отмене противоречащих законодательству решений. Это действие также приостанавливает действие опротестованных решений.

Также 1 октября в Администрацию президента отправили петицию против сноса зданий. Ее подписали 2911 человек.

О чем речь

Компании «Реви Тар Инвест» принадлежат точки общепита в Каменной горке и возле Dana Mall на станции метро «Восток». Это не понравилось Dana Holdings, беларуский инвестор отказывался сносить здания, а покупать их иностранный инвестор не хотел. В итоге конфликт вылился в то, что Мингорисполком в 2016 году признал недействительной регистрацию земельных участков, на которых находятся эти здания. Официальная причина – ошибки сотрудников мэрии при выдаче разрешений на строительство 10-15 лет назад, а ошибки эти выявил мониторинг КГК. «Реви Тар» пытался оспорить решение в суде, но проиграл. А в 2018 году Мингорисполком признал здания на «Каменной Горке» и «Востоке» самостроями и обязал застройщика снести их.

Читайте по теме: Фастфуды на Каменной горке, которые хотят снести, не намерены уезжать 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 сентября мы писали, что Мингорисполком требует от беларуской компании «Реви Тар» снести здания общепита возле станций метро «Каменная Горка» и «Восток». Причина...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко поддерживает идею о придании ОБСЕ большей роли в решении международных проблем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика