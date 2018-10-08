Генпрокуратура против решения Мингорисполкома снести точки фастфуда в Каменной Горке

20 сентября мы писали , что Мингорисполком требует от беларуской компании «Реви Тар» снести здания общепита возле станций метро «Каменная Горка» и «Восток». Причина в конфликте с Dana Holdings. Но на сторону беларуской компании стала Генпрокуратура – оказывается, еще 1 октября она подала протест против решения Мингорисполкома. Об этом ведомство сообщило в своем ответе «Реви Тару», пишет TUT.by.

«По результатом проведенной Генереальной прокуратурой совместно с прокуратурой города Минска проверки прокурором города Минска 01.10.2018 года в Минский горисполком принесены протесты об отмене противоречащих законодательству решений Мингорисполкома от 29.03.2018 и 02.08.2018», – сказано в ответе «Реви Тару».

Это значит, что Генпрокуратура опротестовала решения города о сносе зданий общепита в Каменной Горке (где расположены в том числе KFC и Burger King), а также зданий на выходе из метро «Восток».

Протест подлежит обязательному рассмотрению Мингорисполкомом не позднее чем в десятидневный срок с момента поступления. То есть мэрия до 10 октября должна либо отменить решения, либо нет. О результатах сообщается прокурору. Кроме того, протест приостанавливает исполнение решений Мингорисполкома.

Если решения города не будут отменены в десятидневный срок вышестоящим госорганом, то прокурор может заявить в суд об отмене противоречащих законодательству решений. Это действие также приостанавливает действие опротестованных решений.

Также 1 октября в Администрацию президента отправили петицию против сноса зданий. Ее подписали 2911 человек.

О чем речь

Компании «Реви Тар Инвест» принадлежат точки общепита в Каменной горке и возле Dana Mall на станции метро «Восток». Это не понравилось Dana Holdings, беларуский инвестор отказывался сносить здания, а покупать их иностранный инвестор не хотел. В итоге конфликт вылился в то, что Мингорисполком в 2016 году признал недействительной регистрацию земельных участков, на которых находятся эти здания. Официальная причина – ошибки сотрудников мэрии при выдаче разрешений на строительство 10-15 лет назад, а ошибки эти выявил мониторинг КГК. «Реви Тар» пытался оспорить решение в суде, но проиграл. А в 2018 году Мингорисполком признал здания на «Каменной Горке» и «Востоке» самостроями и обязал застройщика снести их.