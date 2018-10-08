Сколько депозитов на семейный капитал открыли в Беларуси?

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Валерий Ковальков напомнил, что семейный капитал , как форма поддержки многодетных семей, введен с 2015 года. $10 тыс. назначается при рождении, усыновлении или удочерении третьего или последующих детей.

Как ранее сообщал Myfin.by, на 1 декабря 2017 года в Беларусбанке было открыто 46 044 депозитных счета на семейный капитал на сумму $460,44 млн.

Заместитель министра также отметил, что в стране действуют другие меры поддержки семей с детьми, в том числе 11 видов пособий. По его словам, по данным за первое полугодие 2018 года, в Беларуси пособие получал почти каждый третий ребенок из более чем 530 тыс. детей.

Малообеспеченные семьи в качестве адресной помощи обеспечиваются питанием для детей в течение первых двух лет после их рождения. Эта помощь за первое полугодие составила 11,2 млн рублей в общей сумме и выделялась в расчете на 19 тыс. детей.

Создадут межведомственную базу данных многодетных семей

Валерий Ковальков сообщил, что Минтруда при содействии других заинтересованных ведомств работает над созданием общей базы данных по многодетным семьям.

Он подчеркнул, что это будет республиканская межведомственная база и ее планируется создать к 1 января 2020 года.

Планируется выявить все многодетные семьи и провести мониторинг для оказания им всесторонней господдержки, сказал Валерий Ковальков.

«Сейчас в Минтруда идет работа над проектом указа о создании этой республиканской межведомственной базы данных многодетных семей. В ее формировании будут задействованы и другие ведомства. В том числе Минобразования, Минздрав и МВД», – сообщил заместитель министра труда и социальной защиты.

Он уточнил, что в Беларуси и сейчас есть базы данных по учету многодетных семей. Но они созданы в основном в территориальных центрах социального обслуживания населения и используются на региональном уровне.