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Во время субботника, объявленного на 13 октября, жители Пинского района приведут в порядок территории населённых пунктов

09.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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Уважаемые жители,
руководители предприятий, организаций
и учреждений района!

Согласно решению Пинского районного исполнительного комитета № 1162 от 02.10.2018 года «О проведении месячника по благоустройству» по 2 ноября на территории Пинского района проходит месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка. 13 октября пройдет субботник по наведению порядка на территории района.

Во время субботника, объявленного на 13 октября, жители Пинского района приведут в порядок территории населённых пунктов
Решение Пинского районного исполнительного комитета от 02.10.2018 № 1162

О проведении месячника по благоустройству

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и в целях привлечения населения и трудовых коллективов к выполнению работ по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территориях населенных пунктов Пинского района, Пинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Провести:

1.1. с 2 октября по 2 ноября 2018 г. месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории Пинского района (далее — месячник);

1.2. 13 октября 2018 г. субботник по наведению порядка на территории района.

  1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению месячника.
  2. Государственному учреждению «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» совместно с коммунальным унитарным многоотраслевым производственным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Пинское районное ЖКХ», отделу землеустройства Пинского районного исполнительного комитета (далее — райисполком), Пинской городской и районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, сельскими исполнительными комитетами (далее — сельисполкомы):

3.1. до 4 октября 2018 г. провести комиссионное обследование территорий населенных пунктов, выявить проблемные территории и обеспечить закрепление организаций для наведения порядка;

3.2.   до 5 октября 2018  г. разработать и утвердить план мероприятий по наведению порядка на территории Пинского района с указанием сроков исполнения, ответственных исполнителей;

3.3.   до 8 октября 2018 г. выдать руководителям предприятий, организаций и учебных заведений письма-требования с конкретными мероприятиями по наведению порядка и озеленению прилегающих и закрепленных территорий;

3.4. осуществлять контроль за выполнением утвержденных мероприятий.

  1. Руководителям субъектов хозяйствования обеспечить выполнение писем-требований путем организации наведения порядка на территориях предприятий (организаций), а также на закрепленных территориях.
  2. Коммунальному унитарному многоотраслевому производственному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Пинское районное ЖКХ» (Жидецкий С.С.) организовать работу по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории Пинского района.
  3. Отделу внутренних дел райисполкома (Козак С.В.) совместно с Пинской городской и районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды (Горошко А.В.), государственным учреждением «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (Ващук В.В.) в ходе месячника усилить контроль по недопущению несанкционированного размещения отходов.
  4. Редакции газеты «Полесская правда» (Подлужная В.Н.) обеспечить освещение в средствах массовой информации о подготовке проведения месячника и его результатах.
  5. Руководителям ГЛХУ «Пинский лесхоз» (Минич В.В.), ГЛХУ «Телеханский лесхоз» (Линкевич Ю.В.), ГЛХУ «Столинский лесхоз» (Кухарев Г.М.), ДЭУ-26 (Аниськин Д.В.) и ДРСУ-104 (Будник А.П.) в период проведения месячника обеспечить проведение работ по наведению порядка в полосах отвода автомобильных дорог и местах отдыха, провести обследование на предмет выявления опасных деревьев с последующим их удалением в соответствии с действующим законодательством.
  6. Руководителям сельскохозяйственных предприятий навести порядок на сельскохозяйственных территориях и объектах.
  7. Возложить персональную ответственность по наведению порядка и благоустройству на территориях садоводческих товариществ Пинского района на отдел землеустройства Пинского райисполкома (Колб И.И.).
  8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя райисполкома по направлению деятельности.

Председатель И.М. Брилевич.
Управляющий делами В.Г. Миленчук.

 
 
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> Уважаемые жители, руководители предприятий, организаций и учреждений района! Согласно решению Пинского районного исполнительного комитета № 1162 от 02.10.2018 года «О...
 
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